БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 685 5

Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні продовжує знижуватися

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США після суттєвого зміцнення минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 13 лютого, на рівні 41,7927 грн/$, порівняно із 41,6696 грн/$ у середу. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки  до 43,3557 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2344) гривня (1664) курс (1619) НБУ (9587) обмін валюти (813)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо писати знову, в черговий раз, несподівано і тд знижується. Пишіть як є - гривня знижується ПОСТІЙНО.
показати весь коментар
12.02.2025 16:08 Відповісти
Це не страшно. Поки ще є валюта в золотовалютних запасах для підтримки Зе-курсу. От коли закінчиться, тоді стане страшно.
показати весь коментар
12.02.2025 16:21 Відповісти
Треба скупати валюту, якщо є гривня. Ще є трохи часу
показати весь коментар
12.02.2025 16:38 Відповісти
У вас є надлишки гривні ?
показати весь коментар
12.02.2025 17:38 Відповісти
Клоунада в країні продовжуєтся. Яка стабільність може бути , коли державою правлять клоуни?
показати весь коментар
12.02.2025 17:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 