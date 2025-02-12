БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 087 8

97% закупівель з відбудови України торік пройшли без конкуренції, – дослідження

руйнування,відбудова

У 2024 році в системі електронних закупівель Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови, на загальну суму 271,6 млрд грн. Із них 96,6% закупівель на суму 224 млрд грн відбулися лише з одним учасником – тобто без конкуренції серед потенційних підрядників.

Про це свідчать дані моніторингу відбудови України в рамках спільного проєкту "Контроль витрат на відновлення" Центру економічної стратегії, Інституту економічних досліджень та ГО "Технології прогресу", що фінансується Євросоюзом.

При цьому у грудні 2024 року без конкуренції відбулися 99,6% торгів, вказують автори проєкту.

Водночас за весь минулий рік відбулося лише 300 закупівель сумарною вартістю 2,2 млрд грн, у яких брали участь п’ять та більше учасників.

"Як і 2023-го, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тис. грн майже 12 тис. закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тис. грн", – зауважують автори моніторингу.

За даними проєкту, загалом у 2024 році було оголошено 142,6 тисячі будівельних закупівель, з яких 134,5 тисячі (або 94,3%), були завершені.​

96,6% закупівель відбудови торік відбулися без конкуренції

Сума завершених закупівель становила 271,6 млрд грн.​ Порівняно з 2023 роком кількість завершених закупівель зменшилася на 23%, їхня вартість у гривневому вимірі – на 6%.​

При цьому електронну систему Prozorro замовники використали у 2024-му лише для 21,9 тисяч завершених закупівель (16,3%) на загальну суму 162,8 млрд грн. Це означає, що лише у 16,3% закупівель була передбачена можливість змагання кількох потенційних підрядників, що могло призвести до зниження кінцевої вартості підряду, зазначають автори моніторингу.

"Утім, з 21,9 тисяч закупівель, які організатори проводили з використанням електронної системи, майже 80% на суму 115 млрд грн все одно пройшли за участі одного учасника. Це може свідчити або про схильність замовників прописувати умови тендерів під конкретних підрядників, або про відсутність в Україні достатньої кількості компаній, готових працювати з державою на відбудові", – вказують автори проєкту.

За даними моніторингу, лідерами з організації закупівель у 2024 році стали:

  • ПрАТ "Укргідроенерго", яке закуповує укриття для своїх об’єктів;
  • КП "Київський метрополітен", яке закупило будівництво лінії у групи компаній "Автострада";
  • Служби відновлення у декількох областях.

Найбільші тендери у 2024 році:

  • будівництво лінії Київського метрополітену на 13,8 млрд грн;
  • будівництво захистів для Дністровської ГАЕС (дві закупівлі по 4,8 млрд грн та 4,2 млрд грн.

Як повідомлялося, до листопада 2024 року замовники могли приховувати інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва.

Нагадаємо, під час воєнного стану багато замовників уникали публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.

Автор: 

тендер (2238) Prozorro (1823) закупівлі (2740)
Яка может бути конкуренція між своїми, тільки ти мені я тобі
12.02.2025 18:33 Відповісти
12.02.2025 18:33 Відповісти
зпочаку, сбу набу, дбр, ****, дають змогу розікрасти все та вся...
потім знаходять казла відбувайла та починають спектакль під назвою
"як зе корупцію поборов"ловлять лоха, дають 5-8 років, застава 50-150 чи 300 лямів.
нарід бачить результат та каже...
оце *** да!!!! потужно!!!!
а мова про, ****, 220 ярдів!!!!
і якщо ціна завищена хоч на 20 %, то це, ВКРАДЕНИХ 4 ЯРДА!!!
а коли наші чиновниеи розмінювались на такі %?????
а ніколи, бо було і 60 і 70 і навіть 300-400% як на яблоках та яйцях.
тож подумайте, скільки цей раз вкрали!!!
12.02.2025 18:40 Відповісти
12.02.2025 18:40 Відповісти
один нолик загубили
13.02.2025 14:04 Відповісти
13.02.2025 14:04 Відповісти
Кому война, а кому мать родна , так было, так оно и есть.

И всё таки, хочется верить, что все кровососы сгорят , хотелось бы, чтобы ещё на этом свете, а если

не успеют, то хотя бы на том.
12.02.2025 18:47 Відповісти
12.02.2025 18:47 Відповісти
оця "Автострада" це взагілі трешак - пиляла грошики при будь-якій владі
13.02.2025 00:48 Відповісти
13.02.2025 00:48 Відповісти
Ото Зє-кономіка зросте до захмарних висот!
13.02.2025 12:26 Відповісти
13.02.2025 12:26 Відповісти
І на цій бравій ноті Зелю Трамп хоче відправити на пенсію в Лондон, чи в Тель-авів. Це ж всі потужні менеджери автоматично тікають ,або сідають на зону. Будуть воювати до упору, щоб продовжити владу хоч на годину.
13.02.2025 14:06 Відповісти
13.02.2025 14:06 Відповісти
Країна мрій... От тільки чиїх?
13.02.2025 15:40 Відповісти
13.02.2025 15:40 Відповісти

