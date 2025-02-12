97% закупівель з відбудови України торік пройшли без конкуренції, – дослідження

У 2024 році в системі електронних закупівель Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови, на загальну суму 271,6 млрд грн. Із них 96,6% закупівель на суму 224 млрд грн відбулися лише з одним учасником – тобто без конкуренції серед потенційних підрядників.

Про це свідчать дані моніторингу відбудови України в рамках спільного проєкту "Контроль витрат на відновлення" Центру економічної стратегії, Інституту економічних досліджень та ГО "Технології прогресу", що фінансується Євросоюзом.

При цьому у грудні 2024 року без конкуренції відбулися 99,6% торгів, вказують автори проєкту.

Водночас за весь минулий рік відбулося лише 300 закупівель сумарною вартістю 2,2 млрд грн, у яких брали участь п’ять та більше учасників.

"Як і 2023-го, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тис. грн майже 12 тис. закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тис. грн", – зауважують автори моніторингу.

За даними проєкту, загалом у 2024 році було оголошено 142,6 тисячі будівельних закупівель, з яких 134,5 тисячі (або 94,3%), були завершені.​

Сума завершених закупівель становила 271,6 млрд грн.​ Порівняно з 2023 роком кількість завершених закупівель зменшилася на 23%, їхня вартість у гривневому вимірі – на 6%.​

При цьому електронну систему Prozorro замовники використали у 2024-му лише для 21,9 тисяч завершених закупівель (16,3%) на загальну суму 162,8 млрд грн. Це означає, що лише у 16,3% закупівель була передбачена можливість змагання кількох потенційних підрядників, що могло призвести до зниження кінцевої вартості підряду, зазначають автори моніторингу.

"Утім, з 21,9 тисяч закупівель, які організатори проводили з використанням електронної системи, майже 80% на суму 115 млрд грн все одно пройшли за участі одного учасника. Це може свідчити або про схильність замовників прописувати умови тендерів під конкретних підрядників, або про відсутність в Україні достатньої кількості компаній, готових працювати з державою на відбудові", – вказують автори проєкту.

За даними моніторингу, лідерами з організації закупівель у 2024 році стали:

ПрАТ "Укргідроенерго", яке закуповує укриття для своїх об’єктів;

КП "Київський метрополітен", яке закупило будівництво лінії у групи компаній "Автострада";

Служби відновлення у декількох областях.

Найбільші тендери у 2024 році:

будівництво лінії Київського метрополітену на 13,8 млрд грн;

будівництво захистів для Дністровської ГАЕС (дві закупівлі по 4,8 млрд грн та 4,2 млрд грн.

Як повідомлялося, до листопада 2024 року замовники могли приховувати інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва.

Нагадаємо, під час воєнного стану багато замовників уникали публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.