Світові витрати на оборону злетіли до нового максимуму в $2,46 трильйона через війну Росії проти України

Глобальні витрати на оборону в 2024 році зросли до нового максимуму – $2,46 трлн. Зокрема, країни Азії, Близького Сходу, Північної Африки та Європи значно збільшили бюджет, хоча нещодавній заклик президента США Дональда Трампа щодо мінімальних витрат на оборону в розмірі 5% ВВП серед членів НАТО залишається нездійсненним для більшості країн.

Про це йдеться в звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Так, у 2024 році глобальні витрати на оборону відображали загострення викликів безпеці та сягнули $2,46 трлн порівняно з $2,24 трлн у попередньому році.

Зростання також прискорилося: в реальному вираженні воно на 7,4% випередило зростання на 6,5% у 2023 році та 3,5% у 2022 році.

Зрештою у 2024 році глобальні витрати на оборону зросли в середньому до 1,9% ВВП, порівняно з 1,6% у 2022 році та 1,8% у 2023 році.

Зростання було зумовлене погіршенням безпекового середовища та загостреним сприйняттям загроз. Крім того, зниження інфляції дозволило багатьом країнам інвестувати в нові потужності, а не просто покривати вищі операційні витрати та зарплати.

Єдиним регіоном, де не відбулося зростання в реальному вимірі, була Африка на південь від Сахари, де витрати на оборону скоротилися на 3,7%.

Як повідомляється, за минулий рік європейські витрати на оборону зросли на 11,7% у реальному вираженні, до $457 млрд, а 2024 рік став десятим роком зростання поспіль.

Вторгнення Росії в український Крим у 2014 році посилило сприйняття загрози на всьому континенті та поновило давні зобов'язання членів НАТО витрачати 2% ВВП на оборону.

Регіональне зростання було зумовлене збільшенням оборонного бюджету Німеччини на 23,2%. Країна випередила Велику Британію, і посіла друге після США місце за рівнем оборонних витрат.

Оборонні бюджети в інших країнах Європи також значно зросли, наприклад, у Польщі, яка стала 15 у світі за обсягом витрат на оборону у 2024 році, піднявшись з 20 місця у 2022 році.

При цьому загальні військові витрати Росії зросли на 41,9% у реальному вираженні та досягли приблизно 13,1 трлн руб. ($145,9 млрд). За паритетом купівельної спроможності загальні військові витрати Росії сягнули $462 млрд у 2024 році, перевищивши загальні витрати Європи.

Витрати Росії у 2024 році становили еквівалент 6,7% ВВП, що більш ніж удвічі перевищує рівень за роки до її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Водночас зростання оборонних видатків США у 2024 році залишалося обмеженим американським законом про бюджетну відповідальність від 2023 року. Вплив Трампа на оборонний бюджет США поки залишається невизначеним.

У січні Трамп заявив, що мінімальний рівень витрат для членів НАТО має зрости до 5% ВВП. Якщо європейські члени НАТО збережуть темпи зростання 2024 року, то витрати на оборону досягнуть в середньому 3% ВВП протягом п'яти років і 5% – протягом десяти. Однак утримувати високі темпи зростання 2024 року, ймовірно, неможливо для більшості країн.

Оборонні бюджети країн Азії продовжували зростати помірними темпами, що відповідає їхній траєкторії за останнє десятиріччя. Так, видатки на оборону Китаю зросли на 7,4%, випередивши середній показник у 3,9% для решти країн регіону.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз повинен подвоїти свої витрати на оборону, оскільки він стикається з негайними потребами в інвестиціях. Так, Литва, Естонія, Латвія і Польща оцінюють термінові потреби в обороні щонайменше в 100 млрд євро.

Перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у 10 разів перевищило витрати Росії на свою оборону.

Згодом єврокомісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс сказав, що хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті Європейського Союзу на оборону було виділено близько 100 млрд євро. У нинішньому семирічному бюджеті Євросоюзу, що перевищує 1 трлн євро, на оборону виділено лише 10 млрд євро.

Раніше стало відомо, що країни-члени Європейського Союзу наближаються до угоди про створення нового оборонного фонду в розмірі 1,5 млрд євро, який допоможе зміцнити промисловість у державах блоку та Україні протягом наступних трьох років.