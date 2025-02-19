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Новини
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Верховний Суд вперше скасував запроваджені Зеленським санкції за позовом французького банкіра

суд,верховний

Французький банкір Луі-Мішель Дюрей, який до 2022 року багато років працював у банківській групі BNP Paribas, виграв у першій інстанції Верховного Суду ініційовану ним справу проти президента України Володимира Зеленського щодо скасування запроваджених щодо нього санкцій.

Таке рішення Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив 10 лютого цього року, передає Інтерфакс-Україна.

Агентство зауважує, що це перше відоме подібне рішення Верховного Суду щодо визнання противоправним та нечинним введення персональних санкцій проти конкретної людини.

"Визнати протиправним та нечинним указ президента України від 19 лютого 2023 року №82/2023 … у частині введення в дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо ОСОБА_1 – позиція 273 у Додатку 1 до Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 19 лютого 2023 року", – йдеться у рішенні суду.

Це рішення Верховного Суду як суду першої інстанції набере законної сили після закінчення строку подання апеляції, якщо апеляційну скаргу не було подано протягом 30 днів після оприлюднення повного тексту рішення. У випадку подання апеляційної скарги судове рішення ще має підтвердити Велика Палата Верховного Суду.

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Згідно із матеріалами справи, Луі-Мішель Дюрей подав скаргу до Верховного Суду 16 серпня 2023 року, а 25 вересня до справи у якості третіх осіб був залучений ініціатор санкцій – Національний банк України, а також РНБО.

Представники позивача вказували, що станом на дату застосування санкцій Дюрей вже кілька років не перебував на посаді члена ради директорів чи будь-якій іншій посаді у російському "Сетелем Банку" (входить до групи "Сбєрбанк"), бо ще 13 жовтня 2020 року був звільнений з вищевказаної посади.

У якості доказу суд прийняв витяг з Рамкової угоди, укладеної 13 жовтня 2020 року між АТ "Сбербанк Росії" та BNP Paribas S.A., BNP Paribas Personal Finance S.A., Cofica Bail S.A. тa Leval 20 S.A.S.

Національний банк у суді заперечував проти зняття санкцій, але суд став на сторону позивача.

Нагадаємо, щодо Луі-Мішеля Дюрея введеним у дію указом президента Володимира Зеленського від 19 лютого 2023 року рішенням РНБО було застосовано шість санкцій терміном на 10 років: від блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборони в'їзду на територію України.

Автор: 

Верховний Суд (376) Зеленський Володимир (2538) санкції (4540) Сбербанк (294) РНБО (515)


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Топ коментарі
+16
невже, карточний домік зе!гундоса, почав валитися?
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19.02.2025 19:13 Відповісти
+16
Взагалі-то, це наш "карточний домік" бо виплачувати прийдеться нам, державі Україна, а не цьому маланцю. І таких позовів буде ціле море, бо маланські шлєпєри, що влізли у владу можуть тільки кривлятись ******* бо більше нічого не вміють.
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19.02.2025 19:33 Відповісти
+12
Петре Олексійовичу,Ваш вихід!
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19.02.2025 20:02 Відповісти
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невже, карточний домік зе!гундоса, почав валитися?
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19.02.2025 19:13 Відповісти
Взагалі-то, це наш "карточний домік" бо виплачувати прийдеться нам, державі Україна, а не цьому маланцю. І таких позовів буде ціле море, бо маланські шлєпєри, що влізли у владу можуть тільки кривлятись ******* бо більше нічого не вміють.
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19.02.2025 19:33 Відповісти
У маланця і його свити достатньо грошей.
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19.02.2025 20:43 Відповісти
Сергей 121
Янукович, ти? Що це за слова? Сиділи разом з зеком? Не подобається, що зельцю, та вам зелепутінцям-73, дали "от воріт поворот", не дали грабувати іноземця?
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22.02.2025 07:51 Відповісти
Якщо в тебе в голові вавка - пий зеленку, а не бухай, убогий.
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22.02.2025 15:58 Відповісти
Два роки справа тягнулася... Так що і Пороху доведеться приготуватись "до двох років"...
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19.02.2025 19:38 Відповісти
Петре Олексійовичу,Ваш вихід!
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19.02.2025 20:02 Відповісти
Зробив злочин звільнився й не підлягаєш покаранню.
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20.02.2025 07:36 Відповісти
злочин француза що працював на російський банк, тут майже вся наша країна була тісно пов'язана з російським бізнесом
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20.02.2025 09:03 Відповісти
Самий гуманний суд в мірє русском.
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20.02.2025 07:37 Відповісти
БЛ@ДЬ СОБЫТИЕ... !)
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20.02.2025 10:18 Відповісти
Ну нарешті, суди проснулись, честь і хвала Феміді... Скільки можна служити пейсам, які тільки все для себе...Конституція на паузі, не подобається їдь з України... Якщо Конституція на паузі, то який ти тоді президент!?
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20.02.2025 19:26 Відповісти

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