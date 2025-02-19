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Новини
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Виробники ліків знизять ціни на 100 найпопулярніших препаратів: МОЗ оприлюднив перелік

Список ліків, на які знизять ціни з 1 березня

Виробники українських ліків погодитися знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних препаратів на 30% з 1 березня.

Відповідну декларацію підписали провідні українські фармацевтичні компанії, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У міністерстві уточнили, що до переліку 100 найбільш популярних ліків увійшли:

  • 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця";
  • 17 позицій – "Фармак";
  • 22 позиції – "Київський вітамінний завод";
  • 10 позицій – "ІнтерХім";
  • 5 позицій – "Кусум Фарм";
  • 6 позицій – "Юрія-Фарм";
  • 8 позицій – корпорація "Артеріум";
  • 2 позиції – фармацевтична фабрика "Віола";
  • 3 позиції – "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

"Зокрема у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші", – зауважили у МОЗ, оприлюднивши перелік препаратів, ціни яких будуть знижені з 1 березня 2025 року.

Перелік ліків, ціни на які знизять з 1 березня

Перелік ліків, ціни на які знизять з 1 березня

Перелік ліків, ціни на які знизять з 1 березня

Читайте також: Аптечний бум: З початку року в Україні відкрили майже 1000 нових аптек

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати 

Автор: 

ліки (586) МОЗ (1447) ціни (3584) аптека (103)


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Топ коментарі
+10
Уррря !

аспірін, 10 видів аскорбінки (10% списку !) і ...корвалол - барбітуратна утєха пєнса !

.
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19.02.2025 19:13 Відповісти
+7
Муйня.
Я хронік по серцевосудинним,і таких багато.Мої ліки не дешевшають,тим більше,пробував приймати вітчизняні,пишуть в інструкції,дія така сама,але чомусь не діють.Треба імпортні.
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19.02.2025 19:16 Відповісти
+4
Все просто
Чтобы владельцы украинских предприятий
Которые выпускают дешёвые медпрепараты
Отдали свою собственность президенту и его ОПГ
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19.02.2025 19:32 Відповісти
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Уррря !

аспірін, 10 видів аскорбінки (10% списку !) і ...корвалол - барбітуратна утєха пєнса !

.
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19.02.2025 19:13 Відповісти
Муйня.
Я хронік по серцевосудинним,і таких багато.Мої ліки не дешевшають,тим більше,пробував приймати вітчизняні,пишуть в інструкції,дія така сама,але чомусь не діють.Треба імпортні.
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19.02.2025 19:16 Відповісти
Підтверджую. Вітамінний завод не скинув ціну на Едоксакорд який треба приймати пожиттєво після інсульту. Отак ссуки за людей піклуються. Пачка на місяць коштує від 800 до 1000 грн. І це тільки одні, а якщо ще і аритмія дістає і хоч трохи зменшити ризик тромбів то взагалі виходить на місяць десь до 3000 грн виходить.
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19.02.2025 19:43 Відповісти
Знов якась МАЯЧНЯ!
Фармо-мафія сидіть в АПТЕКАХ, головна проблема у НАЦІНКАХ роздрібної торгівлі.
А Зе-влада вимагає у ВИРОБНИКІВ знижувати ціни.
Що би що - що би фармо-мафія ще більше ЗАРОБИЛА на НАЦІНКАХ аптек?
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19.02.2025 19:18 Відповісти
Все просто
Чтобы владельцы украинских предприятий
Которые выпускают дешёвые медпрепараты
Отдали свою собственность президенту и его ОПГ
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19.02.2025 19:32 Відповісти
діабетиків взагалі у нас не існуе?
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19.02.2025 19:20 Відповісти
А как они их снизят,дурачки наверное думают,что это волшебным образом может произойти без снижения и без того низкого качества продукции.
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19.02.2025 19:24 Відповісти
На шостому році одноосібного правління преЗедента вирішили кинути подачку перед виборами, щоб купити лояльність, хоча можна було за травень 2019 року вирішити всі соціальні програми. Не хотіли. Не вийде вам "зелені щурі" зногву обдурити і перемогти.
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19.02.2025 19:27 Відповісти
Валідолом і аскорбінкою?
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19.02.2025 19:57 Відповісти
А де ромашка? 🤓 В одній сусідній аптеці упаковка квітів ромашки коштує 50 грн, а в іншій, що поряд з нею, аж цілих 90 грн.
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19.02.2025 19:31 Відповісти
Я перше ніж купляти таблетки, заходжу на сайт "Таблетки", шукаю найнижчу ціну і бронюю. Було, їхала на другий край міста і зекономила сотню, враховуючи проїзд маршруткою.
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19.02.2025 20:02 Відповісти
Для того "зелені покидьки" і хотіли знищити "Таблетки"...
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19.02.2025 20:53 Відповісти
Сьогодні вирішив запас зробити необхідного мені. І , о диво, табетки , які купував 10 днів назад кощтують на 17- 160 гривень дорожче!
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19.02.2025 23:04 Відповісти
На кого це розраховано, бо знайти хоча б якусь логіку у ціх діях неможливо?
Що вони роблять: знижують ціни на і так досить дешеві препарати, які люди можуть купити і тому купують, що вони дешеві, бо на більш вартісні ліки немає грошей.
Що треба було б зробити, коли б дійсно у діях була закладена логіка і полегшення для людей: знижувати ціни треба було б на дорогі препарати, особливо для хронічних хворих, які пьють їх постійно, бо не можуть без них обходитися.
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19.02.2025 19:34 Відповісти
Вибори-вибори,кандидати 3.14дори.
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19.02.2025 19:37 Відповісти
Перечень не читал, но хочется надеяться, что в нём действительно востребованные медикаменты, потому, что заходить в аптеку уже стало, как поход в музей, только посмотреть.
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19.02.2025 19:40 Відповісти
Знизили ціни на дешеві ліки.
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19.02.2025 20:04 Відповісти
Не читав !?. То почитай... Будеш більш ніж здивований.)))
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19.02.2025 20:25 Відповісти
Дебіли блд гетьманцевські-вбивають виробників,замість того,щоб щемити аптечну мафію бариг!
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19.02.2025 20:01 Відповісти
У цьому переліку очних крапель (своїх) - я не знайшов...
Чи мабуть із зором у мене щось не те !?.
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19.02.2025 20:22 Відповісти
Фу... бананові аскорбінки подешевшають. У всіх у кого авітаміноз можуть з полегшенням зітхнути
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19.02.2025 20:57 Відповісти
Лайно, яке і так дешево коштувало
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19.02.2025 22:02 Відповісти
Щось давно аптеки у нас не горіли... А можуть !
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19.02.2025 22:06 Відповісти
Главное что на ЦИТРАМОН цены снизят. Чтоб народ мог головные боли снимать. Которые зелёные ушлёпки создали.
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19.02.2025 23:18 Відповісти

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