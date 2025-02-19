Виробники ліків знизять ціни на 100 найпопулярніших препаратів: МОЗ оприлюднив перелік
Виробники українських ліків погодитися знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних препаратів на 30% з 1 березня.
Відповідну декларацію підписали провідні українські фармацевтичні компанії, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
У міністерстві уточнили, що до переліку 100 найбільш популярних ліків увійшли:
- 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця";
- 17 позицій – "Фармак";
- 22 позиції – "Київський вітамінний завод";
- 10 позицій – "ІнтерХім";
- 5 позицій – "Кусум Фарм";
- 6 позицій – "Юрія-Фарм";
- 8 позицій – корпорація "Артеріум";
- 2 позиції – фармацевтична фабрика "Віола";
- 3 позиції – "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".
"Зокрема у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші", – зауважили у МОЗ, оприлюднивши перелік препаратів, ціни яких будуть знижені з 1 березня 2025 року.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.
На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати
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аспірін, 10 видів аскорбінки (10% списку !) і ...корвалол - барбітуратна утєха пєнса !
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Я хронік по серцевосудинним,і таких багато.Мої ліки не дешевшають,тим більше,пробував приймати вітчизняні,пишуть в інструкції,дія така сама,але чомусь не діють.Треба імпортні.
Фармо-мафія сидіть в АПТЕКАХ, головна проблема у НАЦІНКАХ роздрібної торгівлі.
А Зе-влада вимагає у ВИРОБНИКІВ знижувати ціни.
Що би що - що би фармо-мафія ще більше ЗАРОБИЛА на НАЦІНКАХ аптек?
Чтобы владельцы украинских предприятий
Которые выпускают дешёвые медпрепараты
Отдали свою собственность президенту и его ОПГ
Що вони роблять: знижують ціни на і так досить дешеві препарати, які люди можуть купити і тому купують, що вони дешеві, бо на більш вартісні ліки немає грошей.
Що треба було б зробити, коли б дійсно у діях була закладена логіка і полегшення для людей: знижувати ціни треба було б на дорогі препарати, особливо для хронічних хворих, які пьють їх постійно, бо не можуть без них обходитися.
Чи мабуть із зором у мене щось не те !?.