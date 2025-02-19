Виробники ліків знизять ціни на 100 найпопулярніших препаратів: МОЗ оприлюднив перелік

Виробники українських ліків погодитися знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних препаратів на 30% з 1 березня.

Відповідну декларацію підписали провідні українські фармацевтичні компанії, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У міністерстві уточнили, що до переліку 100 найбільш популярних ліків увійшли:

20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця";

17 позицій – "Фармак";

22 позиції – "Київський вітамінний завод";

10 позицій – "ІнтерХім";

5 позицій – "Кусум Фарм";

6 позицій – "Юрія-Фарм";

8 позицій – корпорація "Артеріум";

2 позиції – фармацевтична фабрика "Віола";

3 позиції – "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

"Зокрема у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші", – зауважили у МОЗ, оприлюднивши перелік препаратів, ціни яких будуть знижені з 1 березня 2025 року.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати