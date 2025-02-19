Без сильної промисловості українська економіка не відновиться до довоєнного рівня, – дослідження

Динаміка розвитку економіки України сповільнилася у 2024 році, зростання ВВП торік становило лише близько 3,6%, за оцінками Мінекономіки.

У нинішньому році зростання ВВП також не буде значним і щоб відновитися після війни Україні потрібно вже зараз спрямувати зусилля на розвиток промислового базису, який забезпечує країну валютними надходженнями від експорту, йдеться у аналітичному дослідженні порталу GMK Center.

"Зовнішньоекономічна статистика показала зростання, але баланс торговельних потоків далеко не на користь нашої економіки. За даними НБУ, у 2024 році експорт товарів і послуг зріс на 9,4% – до $56,1 млрд. При цьому імпорт товарів склав $91,8 млрд. І хоча від’ємне зовнішньоторговельне сальдо дещо зменшилося, воно залишається дуже високим", – вказують аналітики видання.

Водночас поточні оцінки бізнес-клімату є помірно песимістичними: за підсумками січня-вересня 2024 року промислове виробництво зросло лише на 4,9% – після 5,9%. у 2023 році.

Тому Україні вже зараз потрібно кардинально змінювати підходи до промислової політики, та орієнтуватися на політику Брюсселя, який активно обговорює підтримку базових галузей, включно зі сталевим сектором, вказує директор GMK Center Станіслав Зінченко.

"Без сильного промислового базису Україна не зможе відновитися після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку. Тому Україні потрібна системна підтримка базових галузей економіки (енергетика, машинобудування, ГМК, хімпром), які наповнюють державний і місцеві бюджети, приносять у країну валютну виручку, підтримують зайнятість і забезпечують розвиток економіки", – додали аналітики GMK Center.

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Як повідомлялося, за останні 5 років найбільші металургійні підприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд.

За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирма металургійними компаніями забезпечила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. При цьому 61% від усієї суми податків, сплачених металургами у 2024 році – це частка компанії "Метінвест". Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники можуть почати закривати підприємства, попереджали у GMK Center.