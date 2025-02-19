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Новини
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Без сильної промисловості українська економіка не відновиться до довоєнного рівня, – дослідження

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Динаміка розвитку економіки України сповільнилася у 2024 році, зростання ВВП торік становило лише близько 3,6%, за оцінками Мінекономіки.

У нинішньому році зростання ВВП також не буде значним і щоб відновитися після війни Україні потрібно вже зараз спрямувати зусилля на розвиток промислового базису, який забезпечує країну валютними надходженнями від експорту, йдеться у аналітичному дослідженні порталу GMK Center.

"Зовнішньоекономічна статистика показала зростання, але баланс торговельних потоків далеко не на користь нашої економіки. За даними НБУ, у 2024 році експорт товарів і послуг зріс на 9,4% – до $56,1 млрд. При цьому імпорт товарів склав $91,8 млрд. І хоча від’ємне зовнішньоторговельне сальдо дещо зменшилося, воно залишається дуже високим", – вказують аналітики видання.

Водночас поточні оцінки бізнес-клімату є помірно песимістичними: за підсумками січня-вересня 2024 року промислове виробництво зросло лише на 4,9% – після 5,9%. у 2023 році.

Тому Україні вже зараз потрібно кардинально змінювати підходи до промислової політики, та орієнтуватися на політику Брюсселя, який активно обговорює підтримку базових галузей, включно зі сталевим сектором, вказує директор GMK Center Станіслав Зінченко.

"Без сильного промислового базису Україна не зможе відновитися після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку. Тому Україні потрібна системна підтримка базових галузей економіки (енергетика, машинобудування, ГМК, хімпром), які наповнюють державний і місцеві бюджети, приносять у країну валютну виручку, підтримують зайнятість і забезпечують розвиток економіки", – додали аналітики GMK Center.

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Як повідомлялося, за останні 5 років найбільші металургійні підприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд.

За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирма металургійними компаніями забезпечила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. При цьому 61% від усієї суми податків, сплачених металургами у 2024 році – це частка компанії "Метінвест". Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники можуть почати закривати підприємства, попереджали у GMK Center.

Автор: 

ВВП (1164) металургія (950) промисловість (459) Новини компаній (3459) відновлення (375)


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Топ коментарі
+4
Економіки у нас немає років так з 30. Було барижнечиство ..гендлярство і тупий продаж ресурсів.. І це все на совковому обладнанні
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19.02.2025 19:35 Відповісти
+3
Тут не буде кількох сторінок коментарів, тому що цю новину мало хто відкриє і прочитає.
"Воїнам до кордонів 91 року за будь яку ціну" таке просто не цікаво.

Краще покидатися какашками в Трампа, одне в одного, чи в того, з ким не можуть вести аргументовану дискусію. Вони під однією новиною кричать який зе і влада погані (що безумовно правда), а під іншою виють, що ніяких виборів зараз не треба, бо їх хоче сша і рашка.

Що в тих людей в головах навіть уявляти не хочеться (добре, якщо там просто порожньо, а не відро лайна). І вони ж підуть на вибори (коли ті нарешті будуть), когось обиратимуть... Сумно.
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19.02.2025 19:49 Відповісти
+2
корупція в Україні страшніше війни
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19.02.2025 19:37 Відповісти
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19.02.2025 19:34 Відповісти
Економіки у нас немає років так з 30. Було барижнечиство ..гендлярство і тупий продаж ресурсів.. І це все на совковому обладнанні
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19.02.2025 19:35 Відповісти
Році в 93, хтось розумний сказав: зараз років 20 буде дерибан барахла, ну а потім війна. Тоді звучало досить смішно.
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19.02.2025 22:44 Відповісти
а це *** прям ціле дослідження треба було проводити ?..мабуть на грантові кошти
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19.02.2025 19:36 Відповісти
Якщо на грантові то ще й не погано.
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19.02.2025 20:41 Відповісти
корупція в Україні страшніше війни
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19.02.2025 19:37 Відповісти
А можна сказати, що вона і призвела до війни. І жоден з президентів... Сумно.
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19.02.2025 20:06 Відповісти
Що не буде мільйонів дронів ,дерев і ядрьоної зброї ? Зеленський ж казав ....
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19.02.2025 19:42 Відповісти
Буде дороги будувати.Цікаво через які країни везтимуть російський бітум?
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19.02.2025 20:42 Відповісти
Тут не буде кількох сторінок коментарів, тому що цю новину мало хто відкриє і прочитає.
"Воїнам до кордонів 91 року за будь яку ціну" таке просто не цікаво.

Краще покидатися какашками в Трампа, одне в одного, чи в того, з ким не можуть вести аргументовану дискусію. Вони під однією новиною кричать який зе і влада погані (що безумовно правда), а під іншою виють, що ніяких виборів зараз не треба, бо їх хоче сша і рашка.

Що в тих людей в головах навіть уявляти не хочеться (добре, якщо там просто порожньо, а не відро лайна). І вони ж підуть на вибори (коли ті нарешті будуть), когось обиратимуть... Сумно.
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19.02.2025 19:49 Відповісти
не-не тільки тургівля туризм і айті
розвивати промисловість це ж треба руки, мізки, терпіння, а ще й працювати за 10%. хто то таке захоче робити? тут лохів нема! ми в китайців купимо і з 200% наваром пепепродамо
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19.02.2025 20:00 Відповісти
Саме тому Гетьманцев робить усе, щоб економіку країни загнати в труну і закопати якомога глибше? Бо якось не зрозумілі мені ці "прості рішення", через які закривається малий та середній бізнес і скорочуються робочі місця від цього.
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19.02.2025 20:24 Відповісти
Помічник фсбшника сивковіча у курсі?
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19.02.2025 21:12 Відповісти
Про таких аналітиків хочется сказати: "херові аналітики". Радянський союз розвинув промисловість, майже повністю обікравши сільське господарство. Саме за рахунок зерна були куплені станки для промисловості. Саме сільське господарство до війни давало до 25 відсотків експортних надходжень України. Сільське господарство у нас нікуди не ділось. Воно і стане нашою основою відновлення і, повірте, це відновлення станеться набагато скоріше, ніж прогнозують ці горе-аналітики. До речі, в умовах, коли з країни виїхало кілька мільйонів людей, приріст у 3,5% це дуже непогано.
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19.02.2025 21:29 Відповісти
РОБОТЫ НАМ ПОМОГУТ !)
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20.02.2025 10:13 Відповісти

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