Фінляндія заблокувала переказ коштів підсанкційним друзям Путіна за продаж найбільшої арени Гельсінкі

Отриманівід продажу стадіону "Гельсінкі Арена" кошти опинилися на рахунку Служби судових приставів Фінляндії.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося видання Yle.

Глава окружної Служби судових приставів Акі Віртанен уточнив, що гроші зберігаються на офіційному рахунку органу або окремо на спеціальному депозитному рахунку.

Втім, він не став розголошувати суму угоди.

"Йдеться про питання комерційної таємниці, а також фізичних осіб у питаннях санкцій", – сказав Віртанен.

Заморозка коштів залишатиметься чинною доти, доки діють підстави для такого рішення, тобто Регламент ЄС про санкції.

"Повернення грошей до країн, на які поширюються санкції, потребує скасування санкцій Європейського Союзу", – заявила своєю чергою представниця відділу санкцій Міністерства закордонних справ Фінляндії Піа Саріваара.

Що відомо про продаж "Гельсінки Арени"

Нагадаємо, у листопаді минулого року підсанкційні російські бізнесмени з фінським громадянством Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг продали стадіон "Гельсінкі Арена" групі фінських інвесторів.

Угода оцінювалася приблизно в 60 млн євро. Гроші за продаж арени мали надійти на спеціальні рахунки під контроль влади і зберігатися там, допоки проти бізнесменів діють санкції.

"Гельсінкі Арена", головний концертний майданчик і раніше головна сцена для хокею, простоює майже три роки після того, як проти російських інвесторів були введені санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

2023 року в Гельсінкі заявили, що російсько-фінському енергетичному мільярдеру Геннадію Тимченку та Роману Ротенбергу загрожує експропріація, якщо вони добровільно не продадуть арену.

12 листопада 2024 року влада Гельсінкі ініціювала примусове вилучення майданчика, а наступного дня Міністерство закордонних справ Фінляндії оголосило про угоду.

Фінські покупці, об'єднані під Trevian Asset Management Ltd і очолювані Хейккі Війтікко, колишнім власником хокейного клубу, заявили, що їм знадобилося два роки, щоб узгодити угоду з юристами, які працюють на російських власників, писало Reuters.

За оцінками столичної влади Фінляндії, в 2023 році готелі, ресторани та інші підприємства втрачали до $425,24 млн доходу на рік, поки арена простоювала.

Усі активи Тимченка в Європейському Союзі заморожені, а Ротенберг є об'єктом американських санкцій, запроваджених проти його батька Бориса, дядька Аркадія та їхніх родин за тісні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Наприкінці березня 2024 року повідомлялося, що міська рада Гельсінкі вирішила викупити спортивно-концертний комплекс Helsinki Hall, яким володіють російські бізнесмени, друзі президента РФ Владіміра Путіна Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг.

Тоді зазначалося, що влада міста не планує володіти ареною постійно – її збираються повернути в експлуатацію, а потім продати новим власникам.

Формально замороженою є не сама арена, а акції власників, які включені до списків санкцій. Санкції заважають використовувати стадіон, наприклад, для концертів, оскільки в разі оренди доведеться переказувати гроші на рахунки підсанкційних осіб.