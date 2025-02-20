Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо рідкоземельних металів. Але Києву можуть запропонувати новий документ
Президент США Дональд Трамп заявив про зрив Україною угоди про видобуток корисних копалин.
Про це він повідомив на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас, за даними Reuters, адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, передає Forbes.
"У нас була угода щодо рідкоземельних металів та іншого, але вони порушили цю угоду два дні тому", – зазначив Трамп. Він вважає, що Європа дає Україні кошти "під гарантії" і отримує їх назад, тоді як США "просто віддають гроші".
Проте, Трамп заявив, що має намір "воскресити" угоду. "Подивимося, що буде. Але я воскрешу її або буде не дуже весело", – заявив він.
Водночас, за словами співрозмовників Reuters, адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду щодо видобутку корисних копалин, щоб прискорити укладення пакту, а детальні умови обговорити пізніше.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що угода про надра не була погоджена зі Сполученими Штатами, оскільки в ній не йшлося нічого про гарантії безпеки для Україні, наразі над нею працюють юристи.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, ще може йтися про залучення американських інвестицій у розробку українських родовищ корисних копалин. За його словами, він обговорював можливість американських інвестицій в Україну із Трампом ще у вересні минулого року.
Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: Питання на трильйони доларів. Скільки коштують ресурси України, та чому ними цікавляться американці
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Та чого "навіть"? Улюблена ж тема.
Ага, і пекло нарешті вибухне в Газі.