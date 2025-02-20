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Новини
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Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо рідкоземельних металів. Але Києву можуть запропонувати новий документ

Президент США Дональд Трамп в перший день свого президентства про Путіна та Росію

Президент США Дональд Трамп заявив про зрив Україною угоди про видобуток корисних копалин.

Про це він повідомив на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас, за даними Reuters, адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, передає Forbes.

"У нас була угода щодо рідкоземельних металів та іншого, але вони порушили цю угоду два дні тому", – зазначив Трамп. Він вважає, що Європа дає Україні кошти "під гарантії" і отримує їх назад, тоді як США "просто віддають гроші".

Проте, Трамп заявив, що має намір "воскресити" угоду. "Подивимося, що буде. Але я воскрешу її або буде не дуже весело", – заявив він.

Водночас, за словами співрозмовників Reuters, адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду щодо видобутку корисних копалин, щоб прискорити укладення пакту, а детальні умови обговорити пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що угода про надра не була погоджена зі Сполученими Штатами, оскільки в ній не йшлося нічого про гарантії безпеки для Україні, наразі над нею працюють юристи.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, ще може йтися про залучення американських інвестицій у розробку українських родовищ корисних копалин. За його словами, він обговорював можливість американських інвестицій в Україну із Трампом ще у вересні минулого року.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: Питання на трильйони доларів. Скільки коштують ресурси України, та чому ними цікавляться американці

Автор: 

видобуток (1799) США (4998) копалини (88) Трамп Дональд (675)


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Топ коментарі
+1
Трамп розісрався з головними постачальниками РЗМ, тепер хоче виправити це за рахунок України.
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20.02.2025 09:52 Відповісти
+1
Якщо це план трампа, то він дебільний. Бо розісрався він вже зараз, а віддачу від українських копалин він отримає (якщо отримає) років через надцять.
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20.02.2025 10:52 Відповісти
+1
Треба демонструвати цікавість до такої угоди, але детально обговорювати кожен пункт.
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20.02.2025 12:22 Відповісти
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Трамп розісрався з головними постачальниками РЗМ, тепер хоче виправити це за рахунок України.
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20.02.2025 09:52 Відповісти
Якщо це план трампа, то він дебільний. Бо розісрався він вже зараз, а віддачу від українських копалин він отримає (якщо отримає) років через надцять.
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20.02.2025 10:52 Відповісти
якщо Китай і Україна мають підкилимні домовленості про "А ось Вам" для США з рідкоземельними копалинами.то ССША з "маскою" буде не дуже весело....
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20.02.2025 10:34 Відповісти
Треба демонструвати цікавість до такої угоди, але детально обговорювати кожен пункт.
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20.02.2025 12:22 Відповісти
Ішак Оманський так просто надра не віддасть які вже давно вкрадені злодіями-олігархами, на яких ця потвора працює!
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20.02.2025 13:26 Відповісти
Треба було домовлятися з Байденом. Невже було незрозуміло, чого чекати від Трампа???
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20.02.2025 14:00 Відповісти
З якою любов'ю ви цей майбутній хаос описуєте. Навіть про держборг не забули.
Та чого "навіть"? Улюблена ж тема.
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20.02.2025 14:37 Відповісти
Але я воскрешу її або буде не дуже весело
Ага, і пекло нарешті вибухне в Газі.
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20.02.2025 14:36 Відповісти
ТВОЯ УГОДА ТАМПОН ПАХНЕ БУДАПЕШТСЬКИМ МЕМОРАНДУМОМ... ГАРНТІЇ ТІЖ САМІ?? МИР УКРАЇНІ??? ЧИ ТИ СПІШИШ ЗАБРАТИ НАДРА, ПЕРЕД РОЗПОДІЛОМ УКРАЇНИ???
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21.02.2025 09:20 Відповісти

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