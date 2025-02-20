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Новини
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ДБР ініціює націоналізацію найбільшого активу Жеваго

ДБР ініціює націоналізацію активів та корпоративних прав Полтавського ГЗК Жеваго

Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомості, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді комбінату на 49 років.

Крім того, під процедуру можуть потрапити 2 тис. 382 залізничні вагони та 53 тис. 331 погонний метр під’їзних колій.

Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Як повідомлялося, 20 вересня 2024 року слідчі ДБР направили до суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, менеджмент підприємства привласнив понад 370 млн грн.

У межах досудового розслідування на це та інше майно та корпоративні права компанії було накладено арешт.

Нагадаємо, "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo plc, якою володіє олігарх-втікач Костянтин Жеваго.

Автор: 

ГЗК (131) Жеваго Костянтин (333) Полтава (119)


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Топ коментарі
+4
Це розкачка перед конфіскацією телеканалу "Еспресо".
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20.02.2025 13:26 Відповісти
+2
Жеваго не проросійський, подивіться, які меседжі озвучує його канал Еспресо - ватою там і не пахне!
Ото краще б у Фірташа Інтер забрали і його хімічні заводи. Ну чи в с*ки православної активи...
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20.02.2025 13:50 Відповісти
+1
Недодерибанили, тра передерибанювати!
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20.02.2025 12:11 Відповісти
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Недодерибанили, тра передерибанювати!
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20.02.2025 12:11 Відповісти
Забрати в проросійських олігархів і передаьи по договору сша.
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20.02.2025 12:18 Відповісти
Ахметова?
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20.02.2025 12:57 Відповісти
Жеваго не проросійський, подивіться, які меседжі озвучує його канал Еспресо - ватою там і не пахне!
Ото краще б у Фірташа Інтер забрали і його хімічні заводи. Ну чи в с*ки православної активи...
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20.02.2025 13:50 Відповісти
дуріки повинні знати що в ПГЗК 20 % акцій компанії Ferrexpo належить Швейцарії. їбонулись зовсім.
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20.02.2025 17:12 Відповісти
і ніслова про вартість.
а так як під час війни все знецінилось, хтось непогано підніме бабла.
бо спочатку націоналізація а далі з молотка, і *******
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20.02.2025 12:18 Відповісти
Ага, зараз! Костя не такий дурень, як сподівається Єрмак...
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20.02.2025 12:21 Відповісти
Зараз почнуть скеглити всі галерні рабы й месії котрі десятки років рятівали неньку... Будували... Але збудували лише собі палаци! Але ж як патриотично вони базікали й виглядали всі ці роки... Як би не їх дії повірив би)
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20.02.2025 12:33 Відповісти
Я думаю що ці всі дибіли олігархи мають вже кінцем кінців бути зацікавлені в побудові правової держави.Бо навіть у них нема гарантій права на власність.
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20.02.2025 12:48 Відповісти
Якби олігархи були дебілами ( ти хоч знаєш, хто це? Фізично і розумово відсталі хворі люди) , то не нажили собі таких статків, не купили б собі ТБ.
А такі розумники- як раз і є рабами тих олігархів, бо виконують їх касабську волю
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22.02.2025 07:57 Відповісти
Вони дибіли,і я в цьому впевнений.Ти знаєш чому Південна Корея стала такою розвинутою?Тому що їхні олігархи зібрались і вирішили що будують правову державу де діють правила а не їхні особисті бажання.Як результат ВВП на душу населення-Україна на 111 місці,Південна Корея на 29 місці.Якщо я тебе кину на гроші то чи буду я вважатись розумним?Так!!!Але яка користь буде від цього суспільству,коли такі як я скуплять ТБ і захоплять владу?Вони кинуть на гроші всю країну,собі вони зробили добре,але який від цього плюс українському народові?
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22.02.2025 13:51 Відповісти
Це розкачка перед конфіскацією телеканалу "Еспресо".
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20.02.2025 13:26 Відповісти
нарешті рожева мрія ахметова збудеться - Полтавський ГЗК.
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20.02.2025 17:08 Відповісти
і кому ж дістанеться ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК ??? там хіба найобували так як у ..приваті..каломойського??? хіба хтось з здоровим глуздом вірить у те що фофа і правда посадив беню ?????фофа разом з дєрьмаком заховав бєню в ..сізо.. щоб не віддавати в сша де йому ******** 55 років за відмивання грошей ..приватбанку.. а в сша антикорупційних судів немає ТАМ ВСІ СУДИ АНТИКОРУПЦІЙНІ і павло лазаренко прем.єр міністр в цьому переконався і пішов на угоду зі слідством і отримав 15 років --- а жюлька тимошенко подєльніца лазаренко відбулася легким іспугом . потім ..проффесор.. посадив жюльку але то вже друга історія
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20.02.2025 19:24 Відповісти
а кому пот1м в1д1йде
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20.02.2025 19:28 Відповісти
Зелепутін подарує кар'єр комусь дуууже вірному московщині. Я вже знаю, кому. Каталі
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22.02.2025 07:59 Відповісти

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