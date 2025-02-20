Через запроваджені США мита на сталь бюджет України втрачатиме мільярд гривень щороку, – The Independent

Запровадження 25% мита на імпорт сталі адміністрацією президент Дональда Трампа може вдарити як по українській металургії, яка переживає дуже важкі часи, так і по доходам держбюджету України.

Про це пише британське видання The Independent.

Воно наводить приклад металургійного комбінату "Запоріжсталь" групи "Метінвест", який продовжує працювати у частково окупованому регіоні України. Щоденні бої війни, яку розв’язала Росія, точаться вздовж лінії фронту за 40 кілометрів від заводу, поки там виробляють матеріали для військового обладнання та для іноземних клієнтів.

Але минулого тижня на поріг "Запоріжсталі" прийшла друга війна – торгова, яку спровокував президент США Дональд Трамп, ввівши 25% мита на всю імпортну сталь та алюміній, пише британське видання.

Американський президент заявив, що запровадження різноманітних тарифів "вирівняє умови гри в міжнародній торгівлі та зробить підприємства США більш конкурентоспроможними". Але українські урядовці та лідери бізнесу були шоковані указом Трампа, зазначає видання, – адже сталеливарна галузь України наразі переживає дуже важкі часи.

"Частка сталеливарної промисловості у валовому внутрішньому продукті України скоротилася майже вдвічі після того, як російські війська увійшли в країну, а експорт сталі зараз значно нижчий за довоєнний рівень. Асоціація української сталі попередила: якщо імпортні мита США набудуть чинності 12 березня, це буде коштувати ослабленій промисловості 2,4 мільярди гривень ($58 мільйонів) доходів. Уряду ж це буде коштувати 1 мільярд гривень ($24 мільйони) податків на рік", – наголошує видання.

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Як повідомлялося, за останні 5 років найбільші металургійні підприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд.

За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирма металургійними компаніями забезпечила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. При цьому 61% від усієї суми податків, сплачених металургами у 2024 році – це частка компанії "Метінвест". Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники можуть почати закривати підприємства, попереджали у GMK Center.