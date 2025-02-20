Енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру в Одесі

Енергетики ДТЕК заживили критичну інфраструктуру та 40 тисяч родин після нічної ворожої атаки по Одещині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Попри надскладні умови, нам вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури на Півдні Одеси. Тепер комунальники впродовж доби зможуть подати тепло в будинки", – йдеться у повідомленні.

Також фахівці повернули електропостачання для 40 тисяч родин. Водночас аварійно-ремонтні роботи тривають.

Як повідомлялося, у ніч на 20 лютого російські військові знову атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Увечері 19 лютого очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російські війська другий день поспіль масовано атакують Одесу ударними безпілотниками. Станом на ранок 20 лютого, без напруги лишалися 49 тисяч абонентів. Роботи тривають.