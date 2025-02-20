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Після обстрілу ТЕЦ трапилася аварія: Частина мешканців Миколаєва знову залишилась без тепла

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

У Миколаєві в четвер сталася аварія у системі централізованого опалення після обстрілу росіянами ТЕЦ, частина мешканців міста залишилися без тепла.

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

"Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі. Відключено 44 житлових будинки. Вже ведуться роботи з відновлення", – написав Кім.

У пресслужбі Миколаївської ТЕЦ уточнили, що для усунення аварії фахівці змушені були тимчасово призупинити теплопостачання у будинках на дев'яти вулицях.

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Як повідомлялося, 16 лютого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповідав, що внаслідок російського дронового удару по ТЕЦ у Миколаєві абоненти станції залишились без тепла, також повністю зруйновано електрогенерацію у місті. Він додав, що завдяки співпраці з Данією, Миколаїв отримав модульні котельні, тому вдалось зберегти тепло в лікарнях.

17 лютого повідомлялося, що у Миколаєві вдалося відновити теплопостачання, але опалення до житлових будинків повертатиметься поступово. 

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Миколаїв (328) Миколаївська область (176) опалення (569) опалювальний сезон (1160) Кім Віталій (12) Миколаївський район (6)


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