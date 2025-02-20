В Україні торік на 22% зросло кредитування малого та середнього бізнесу, – НБУ

Обсяг кредитів для бізнесу в Україні за минулий рік зріс на 20,6%, а чисті гривневі кредити для малих та середніх підприємств збільшилися на 22,1%.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, частка кредитів для малого та середнього бізнесу в чистому гривневому портфелі кредитів підприємств зросла до 60,2%.

"Бачимо позитивний тренд: чисті гривневі кредити бізнесу зростають півтора року поспіль. Водночас скорочується частка позик за програмою "Доступні кредити 5-7-9%": за рік – до 33,7% у чистому гривневому портфелі бізнесу", – зауважив Пишний.

За його словами, зросла і частка гривневих кредитів зі строком погашення понад три роки – до 25,2%. За рік обсяг цих кредитів зріс на 58%, тож, звернув увагу Пишний, можна також говорити про "зародження тренду, пов'язаного з пожвавленням інвестиційного попиту бізнесу".

Окрім того, на 39,9% за рік зріс обсяг чистих гривневих кредитів населенню.

"Загалом якість кредитного портфеля поліпшується, все більше відчувається зростання конкуренції між банками за якісного клієнта, що відповідно драйвить й поліпшення якості банківських пропозицій", – підсумував голова НБУ.

Як повідомлялося, впродовж 2024 року українські банки отримали 103,7 млрд грн прибутку проти 86,5 млрд грн роком раніше. 39% прибутку торік сформував державний "Приватбанк".

До того стало відомо, що станом на 1 січня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (також фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1 392,2 млрд грн.