Ексрегіонал Барвіненко незаконно отримав понад пів мільйона з бюджету і відбувся умовним строком

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VI-VIII скликань, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), ну уточнивши прізвища екснардепа.

За даними джерел агентства Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Віталія Барвіненка, колишнього народного депутата України VI-VIII скликань (входив до фракції "Партії регіонів", після 2014 року – до групи "Відродження"), а нині – голову Одеської районної ради, до якої він обрався від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова.

Відповідно до затвердженої судом угоди з прокурорами, колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за винайм житла у столиці, завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі, вказує САП.

"Вироком суду особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади 1 рік та штрафом у розмірі 17 тис. грн. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік", – уточнили у прокуратурі.

Крім того, до набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних сил України (через проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1 млн 3 тис. грн, які внесені за згадану особу як застава.

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Як повідомлялось, слідство встановило, що, незважаючи на наявність власного житла в столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватися готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ". У результаті з вересня 2016 до березня 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій за оренду житла.

12 лютого 2024 року колишньому нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

У 2019 році Нацполіція в Одеській області виявила мережу підкупу виборців. Злочинна схема діяла на користь кандидата в народні депутати Верховної Ради Віталія Барвіненка, повідомляли тоді у Нацполіції. Чим завершилося це розслідування, невідомо.