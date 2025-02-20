БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 746 8

Ексрегіонал Барвіненко незаконно отримав понад пів мільйона з бюджету і відбувся умовним строком

голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VI-VIII скликань, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), ну уточнивши прізвища екснардепа.

За даними джерел агентства Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Віталія Барвіненка, колишнього народного депутата України VI-VIII скликань (входив до фракції "Партії регіонів", після 2014 року – до групи "Відродження"), а нині – голову Одеської районної ради, до якої він обрався від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова.

Відповідно до затвердженої судом угоди з прокурорами, колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за винайм житла у столиці, завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі, вказує САП.

"Вироком суду особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади 1 рік та штрафом у розмірі 17 тис. грн. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік", – уточнили у прокуратурі.

Крім того, до набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних сил України (через проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1 млн 3 тис. грн, які внесені за згадану особу як застава.

Читайте також: Розкрали майже 100 мільйонів і уникли тюрми: Всі підозрювані у корупційній справі хлібкомбінатів отримали умовне покарання

Як повідомлялось, слідство встановило, що, незважаючи на наявність власного житла в столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватися готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ". У результаті з вересня 2016 до березня 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій за оренду житла.

12 лютого 2024 року колишньому нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

У 2019 році Нацполіція в Одеській області виявила мережу підкупу виборців. Злочинна схема діяла на користь кандидата в народні депутати Верховної Ради Віталія Барвіненка, повідомляли тоді у Нацполіції. Чим завершилося це розслідування, невідомо.

Автор: 

вирок (38) Антикорупційний суд ВАКС (766) Барвіненко Віталій (1)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єто всьо омєріка вінавата,блд смердяча квазі держава виродків
показати весь коментар
20.02.2025 17:29 Відповісти
Нормальну лазєйку зробили, вкрав сто мільйонів! Віддав на ЗСУ , чи державі пару лимончиків і ось диво- воля і дальше грабуй!
показати весь коментар
20.02.2025 17:30 Відповісти
згоден отримати условний срок за 150 тис
показати весь коментар
20.02.2025 17:32 Відповісти
Треба було його за курицю судити, тоді точно років 10 отримав
показати весь коментар
20.02.2025 17:34 Відповісти
Суддя хоче самокат.
показати весь коментар
20.02.2025 17:37 Відповісти
Офіційно відкупитися від правосуддя.
Слуги -риги подбали про своє майбутнє.
показати весь коментар
20.02.2025 17:38 Відповісти
Риг крадій це що доведено а скільки епізодів немає розстріл як у китаї а рідню на болота без майна і через мінні поля
показати весь коментар
20.02.2025 17:40 Відповісти
Вигідний бізнес, тоді отримав долари по 24=26 грн., десь 25000S, і віддав по суду 15000 зараз.
показати весь коментар
20.02.2025 19:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 