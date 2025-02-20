Розпочалася всеукраїнська інвентаризація житла, яке можуть переобладнати для переселенців
В Україні розпочалася всеукраїнська інвентаризація житла, мета якої – знайти обʼєкти, які можна буде використати для переобладнання у житло для переселенців, а у подальшому використати для створення фонду соціального житла, яке можна буде брати у соціальну оренду.
Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує її пресслужба.
За її словами, для проведення всеукраїнської інвентаризації житла Фонд державного майна (ФДМУ) вже передав близько 26 тисяч обʼєктів, після їх аудиту визначать, що потрібно зробити, щоб перетворити їх на житло для внутрішньо-переміщених осіб. Також вже надано в оренду приміщення гуртожитків у кількох містах країни.
"Ми зараз підійшли до практичної реалізації закону 4080-IX... Закон передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості, яку потенційно можна буде використовувати для житлових потреб громадян, які потребують поліпшення житлових умов", – зазначила Шуляк.
Вона додала, що наразі сформовано перелік об’єктів нерухомості, які потребують ремонту, але для фінансування робіт у приміщеннях державної власності ще шукають донорів.
Вона додала, що деякі громади розпочали інвентаризацію проблемної власності: об’єктів з невстановленими власниками, майна підсанкційних осіб та колаборантів, занедбаних шкіл, садочків, лікарень та недобудов. Водночас Шуляк вважає, що потрібно зобов’язати органи місцевої влади розпочати саме з інвентаризації довгобудів, які можливо добудувати.
Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Кабмін готує велику програму будівництва соціального житла для людей, які втратили помешкання внаслідок російської агресії. За його словами, для її реалізації проситимуть кошти у партнерів.
Раніше голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин обіцяв, що пілотний проєкт з будівництва соціального житла запустять вже цього року. Він передбачає будівництво 6200 квартир.
За його словами, загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир. Вони будуть побудовані в центрі та на заході України.
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Хто не пам'ятає горбачовську аналогічну фуфло-програму "до 2000 года -каждой сємьє атдельную квартіру!"
Мабуть, не дочекається країна цієїї влади на Хрещатику...
На каштанах...
За ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, та роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та у безлічі контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди постійно звертаються до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення ігрноруються на всіх рівнях влади! ОЗУ, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить тому не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих, витягування коштів та корупція. Йде восьмий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, квартири людям не передають! Покупцям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять всілякі перешкоди. Деякі судді не визнають Майнові права за покупцями навіть якщо покупець виконав всі умови договору. Нещодавно Голова, Подльського суду суддя Ларіонова Наталія Миколаївна опираючись на очевидніше нікуди підроблені та неіснуючі документи не визнала Майнові права на квартиру за покупцями накористь шахраїв кооперативу, та ще й майже 5 місяців не віддавала рішення. Люди борються в судах за свої права! Суд почав визнават, є кілька рішень, зокрема Подільського суду м.Києва, що Майнові права на квартиру або Попередні договори це лише гарантійні договори, а внесена по ним оплата за квартиру у т.ч. 100% це лише щось нашкалт гарантійної суми, а за квартиру потрібно сплатити ще раз вже кооперативу Є рішення де КМДА пробила дно, влізла стороною та заперечувала проти визнання за покупцями! По Києву багато років стоїть купа недобудов але усі контролюючі органи та поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативів не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності та залишити собі роздерибанені площі! Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557 група ошуканих покупцівквартир