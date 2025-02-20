Українці почали знімати більше готівки через банкомати, за кордоном суми вищі вдвічі, – НБУ

Середня сума операції зі зняття готівки з карток українських банків через банкомати у 2024 році зросла на 19% – до 5034 грн.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за лютий, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

У Нацбанку зауважили, що за кордоном за один раз з карток українських банків в середньому знімають удвічі більше коштів, ніж в Україні, – 8791 грн.

При цьому частка готівкових операцій з платіжними картками у четвертому кварталі 2024 року припинила зменшуватися: на них припадає 5,2% від загальної кількості операцій з платіжними картками, але 36,5% – від загальної суми таких операцій.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, упродовж 2024 року українські банки отримали рекордні 103,7 млрд грн прибутку порівняно із 86,5 млрд грн роком раніше. 39% прибутку торік сформував державний "Приватбанк".