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Зростання цін на вершкове масло сягнуло 10-річного рекорду. У чому причина?

Зростання цін на вершкове масло сягнуло 10-річного рекорду

Річна споживча інфляція вершкового масла в Україні за січень цього року продовжила зростати й досягла майже 34% відносно січня минулого року, сягнувши таким чином рекордного показнику за останні 10 років, хоча і в лютому 2023 року, і в 2017 році вона сягала 30%.

Про це пише аналітичне агентство InfAgro. 

Як зазначається, основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується

У вересні річна інфляція товарного ринку масла сягала 60%, але зараз впала до рівня 20%.

Також повідомляється, що річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритися за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

"Споживчі ціни на масло вже стабілізуються, про що свідчать випадки акційних пропозицій, а скоро буде відома і офіційна статистика цінових змін лютого до січня. Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", – зауважили в агентстві.

Нагадаємо, оновлений макроекономічний прогноз Нацбанку передбачає інфляцію за підсумками 2025 року на рівні 8,4%, хоча раніше очікувалося її уповільнення до 6,9%. За підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

Автор: 

магазин (287) масло (163) продукти (787) торгівля (937) ціни (3585)


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Топ коментарі
+9
Ні, товарисчь, ти шось поплутав, у штані всім адептам секти "Святого Зелебоби та його цілющей сечі" сере Порошенко. Трічи на добу. А Зеленський скрізь не встигає, бо він дуже зайнятий одною справою - краде життя українців розкрадаючи бюджет та країну яку він вже продав у Омані.
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20.02.2025 20:13 Відповісти
+8
То все наслідки, а причина одна - президентом ства Зеленський.
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20.02.2025 20:06 Відповісти
+7
Та то ж Порошенко вінуватий.
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20.02.2025 20:07 Відповісти
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Зростання цін на вершкове масло сягнуло 10-річного рекорду. У чому причина?

Звчайно ж, тіко не у жадібності торгашів!
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20.02.2025 20:06 Відповісти
Та то ж Порошенко вінуватий.
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20.02.2025 20:07 Відповісти
І пастор куда ж без нього.)))
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20.02.2025 20:18 Відповісти
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20.02.2025 20:21 Відповісти
У нас в селі було 3 череди. В нашій череді було близько 300 корів. Люди тримали по 2 - 3 корови, було вигідно. Зараз на все село 1 череда, а в ній 10 корів. А масло і все інше з молока. Зараз і в глухих селах мало хто тримає корів - тяжко і не вигідно. Хіба для себе.
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20.02.2025 20:46 Відповісти
То все наслідки, а причина одна - президентом ства Зеленський.
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20.02.2025 20:06 Відповісти
Угу - і в штани він тобі насрав ... от же ж який Зеленський - скрізь встигає !
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20.02.2025 20:08 Відповісти
Ні, товарисчь, ти шось поплутав, у штані всім адептам секти "Святого Зелебоби та його цілющей сечі" сере Порошенко. Трічи на добу. А Зеленський скрізь не встигає, бо він дуже зайнятий одною справою - краде життя українців розкрадаючи бюджет та країну яку він вже продав у Омані.
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20.02.2025 20:13 Відповісти
От дивно - чому це в країні , в якій йде війна , зростають ціни ... ?
Питання в іншому - чому поруч на прилавках може лежати масло по 100 грн за пачку і по 40 ... ?
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20.02.2025 20:07 Відповісти
То спред по 40.
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20.02.2025 20:08 Відповісти
Це зрозуміло , але на обгортці написано масло ДСТУ ... куди цікаво дивиться Держспоживнагляд ?
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20.02.2025 20:10 Відповісти
Напішить скаргу до Держспоживнагляду. До речі, його хто з ЗЕленой шобли очолює?
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20.02.2025 20:15 Відповісти
ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови
спочатку прочитайте
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20.02.2025 21:00 Відповісти
А де ви бачили масло по 40? То шо на ньому написано масло ще не значить шо воно в ньому є
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20.02.2025 20:12 Відповісти
Дивно що теж саме наше масло в еуропі коштує на 30 процентів дешевше...а да я ж забув...зелідор сказав що ми вже у еуропі живемо...
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20.02.2025 22:14 Відповісти
Пальма не вродила ...
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20.02.2025 20:07 Відповісти
Масло з молока. Молоко з корови. Корову заради молока тримати невигідно бо закупівельці ціни дуже низькі.
Основну маржу з продажу масла звичайно знімають молокозаводи та супермаркети.
І ситуація вже не зміниться.
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20.02.2025 20:10 Відповісти
А борщовий набір в яку ціну? Що там Єдині новини кажуть?
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20.02.2025 20:11 Відповісти
Картошка тоже скаканула было, но довольно быстро пошла вниз
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20.02.2025 20:15 Відповісти
Причина в неэффективной работе правительства, другие причины косвенные . А вообще если с президентскими выборами всё более-менее ясно, то выборы парламентские будут, ну очень интересными .
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20.02.2025 20:16 Відповісти
Все ясно - не буде ніяких виборів - ні президентських ні парламентських !
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20.02.2025 20:20 Відповісти
Ставлю на то что выборы будут ближе к концу года.
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20.02.2025 20:27 Відповісти
Оптиміст ... тут не відомо що через місяць буде ...
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20.02.2025 20:33 Відповісти
Ну по большому счёту неизвестно что будет через секунду, при чём никому не известно, но опираясь на тенденции происходящего я всё таки настаиваю на своём предположении.
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20.02.2025 20:53 Відповісти
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20.02.2025 20:16 Відповісти
То всьо парашенка вінават, а взагалі ви бачили ціну на борщовий набір та пів вареника ?.
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20.02.2025 20:20 Відповісти
а шо мосейчучці хтось вареника зашив?
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20.02.2025 20:53 Відповісти
Фух, добре що інші продукти не дорожчають
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20.02.2025 20:28 Відповісти
Основна причина це відсутність молока, чоловіків з сіл вигребли на війну, а жінки не можуть впоратися з господарством. Друга - зросли в ціні енергоносії та відсутність чоловічих рук на підприємствах, не має кому те саме молоко возити. Третя, теж не маловажна - це коли в людей позабирали землю, а тепер дивуються чому ніхто корів не тримає.
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20.02.2025 20:32 Відповісти
В Радянському Союзі дефіцит, в ********* понятті підняття цін, вирішувався наприклад науковими статтями. Немає масла, цукру чи хліба з яйцями - учОниє пишуть про величезну шкоду для людського організму вживання цих продуктів. Стало їх овербагато- ті самі учОниє пишуть про неймовірну користь раніше некорисних яєць та цукру. Так само і про одяг було. Немає черевиків на модній тоді платформі то пишуть про сколіоз і плоскостопість. Наштампували вже після проходження моди- пишуть про користь, яку приносить товста підошва у холода та жару.
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20.02.2025 20:44 Відповісти
Ну, ***, зачем выдумывать новое? Цена выросла из-за повышения покупательской способности населения. (С)
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20.02.2025 20:48 Відповісти
Хоч з цибулею все ок?
Знайомий запитує...
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20.02.2025 21:07 Відповісти
От дивина дивна: при "клятому баризі" якісь економічні колапси на московії мало впливали на ціни в Україні, але при "нових ліцах" щось все повернулося до часів "шапкокрада"...
У них ціни на масло злетіли (і його почали красти з магазинів), а ми ржали з них, але не пройшло й пів року - в Україні підвищуються ціни на... МАСЛО! Біного!
Але, чомусь, особливо після купівлі "білоруського бітуму" та "білоруської електроенергії" при цій шоблі - зовсім не здивований.
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20.02.2025 21:23 Відповісти
В німецькому Кауфланді акційна ціна масла 82% в перерахунку за кілограм на гривні 450грн. В Україні молочним заводам з торгашам варто зменшити навар для себе дорогеньких. Та й держінспекції з цін треба було би реанімувати а не молитися на бізнесменів та бізнесвуменш яким начхати на державу та трудяг. Ну і якість вітчизняного масла окрема історія, сумна історія.
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20.02.2025 21:31 Відповісти
Нагадайте нам , яку дотацію отримують німецькі фермери в Кауфланді ? Прямі субсидії ? Пільги по податку на дизельне пальне ?
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20.02.2025 23:54 Відповісти
Старый метод, работает отлично. Да не покупать месяц!!! Неужели не потерпеть? Только везде. Иная тема--- масло ли масло? Дрянь полная наше масло. Проверить просто. Растопить. Ну лучше не стоит. Страх господень что видим. Запах особенно убивает. И это всё мы делаем сами, и те кто делает это, отлично знают с чего это. Старая беда наша.
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21.02.2025 02:05 Відповісти
та то так всі розбагатіли, що стали багато їсти )))
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21.02.2025 14:10 Відповісти

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