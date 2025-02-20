Зростання цін на вершкове масло сягнуло 10-річного рекорду. У чому причина?
Річна споживча інфляція вершкового масла в Україні за січень цього року продовжила зростати й досягла майже 34% відносно січня минулого року, сягнувши таким чином рекордного показнику за останні 10 років, хоча і в лютому 2023 року, і в 2017 році вона сягала 30%.
Про це пише аналітичне агентство InfAgro.
Як зазначається, основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується.
У вересні річна інфляція товарного ринку масла сягала 60%, але зараз впала до рівня 20%.
Також повідомляється, що річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритися за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.
"Споживчі ціни на масло вже стабілізуються, про що свідчать випадки акційних пропозицій, а скоро буде відома і офіційна статистика цінових змін лютого до січня. Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", – зауважили в агентстві.
Нагадаємо, оновлений макроекономічний прогноз Нацбанку передбачає інфляцію за підсумками 2025 року на рівні 8,4%, хоча раніше очікувалося її уповільнення до 6,9%. За підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.
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Звчайно ж, тіко не у жадібності торгашів!
Питання в іншому - чому поруч на прилавках може лежати масло по 100 грн за пачку і по 40 ... ?
спочатку прочитайте
Основну маржу з продажу масла звичайно знімають молокозаводи та супермаркети.
І ситуація вже не зміниться.
Знайомий запитує...
У них ціни на масло злетіли (і його почали красти з магазинів), а ми ржали з них, але не пройшло й пів року - в Україні підвищуються ціни на... МАСЛО! Біного!
Але, чомусь, особливо після купівлі "білоруського бітуму" та "білоруської електроенергії" при цій шоблі - зовсім не здивований.