Зростання цін на вершкове масло сягнуло 10-річного рекорду. У чому причина?

Річна споживча інфляція вершкового масла в Україні за січень цього року продовжила зростати й досягла майже 34% відносно січня минулого року, сягнувши таким чином рекордного показнику за останні 10 років, хоча і в лютому 2023 року, і в 2017 році вона сягала 30%.

Про це пише аналітичне агентство InfAgro.

Як зазначається, основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується.

У вересні річна інфляція товарного ринку масла сягала 60%, але зараз впала до рівня 20%.

Також повідомляється, що річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритися за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

"Споживчі ціни на масло вже стабілізуються, про що свідчать випадки акційних пропозицій, а скоро буде відома і офіційна статистика цінових змін лютого до січня. Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", – зауважили в агентстві.

Нагадаємо, оновлений макроекономічний прогноз Нацбанку передбачає інфляцію за підсумками 2025 року на рівні 8,4%, хоча раніше очікувалося її уповільнення до 6,9%. За підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.