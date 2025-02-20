В Україні з’явилася можливість взяти в оренду машини розмінування. Які умови?

Оператори протимінної діяльності в Україні відтепер можуть взяти в оренду машину розмінування – два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування машини розмінування.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Таку послугу запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GSC. Перший договір підписаний із міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

"Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості в протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування сільськогосподарської ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки", – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, зараз спостерігається зростання попиту на оренду подібної техніки – і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому також передбачена опція викупу машини.

Окрім того, можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій" запустила також компанія RoverTech, яка уклала договір із одним з українських банків.

Як повідомлялося, на початку цього року Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №284, яка врегульовує порядок використання коштів для компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Наприкінці листопада минулого року уряд спростив процес сертифікації операторів протимінної діяльності, відтак вони отримали можливість подавати заявки на отримання сертифікату через портал "Дія".

У грудні хорватська компанія DOK-ING локалізує виробництво техніки для розмінування в Україні та вже відкрила офіс, водночас розроблено та сертифіковано першу українську машину "Змій".

До того стало відомо, що збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять $11,2 млрд на рік, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.