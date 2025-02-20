Фонд держмайна за 1 мільйон продав нерухомість на Кіровогращині. Стартова ціна складала 1 гривню

Фонд державного майна України провів аукціон із продажу нежитлової будівлі у Знам'янці Кіровоградської області, яка була виставлена на торги зі стартовою ціною в 1 грн. Переможець аукціону запропонував за об'єкт 999 999 грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"За право власності на об'єкт змагалося 12 учасників, що зумовило зростання вартості, від стартової ціни – 1 гривні, до переможної – майже 1 млн грн. Покупець додатково має сплатити ПДВ – майже 200 тис. грн, тож загальний економічний ефект може становити близько 1,2 млн грн", – сказано в повідомленні.

У Фонда пояснили, що "гривнівками" називають об'єкти, які не мають балансової вартості або вона дорівнює нулю, і стартова ціна за них визначена в 1 грн механізмом, який встановлений законом на період дії воєнного стану. Вони мають попит на ринку і завдяки підвищеній конкуренції на торгах вже встановлюється їхня ринкова вартість.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає об'єкт, який розташований в місті Знам'янка Кіровоградської області. Поруч знаходяться відділення банку, автомобільна дорога Т1211 та туристична пам'ятка, що робить об’єкт перспективним для інвестора.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Фонд державного майна України успішно провів перший аукціон з приватизації об'єкта, який виставляли на продаж зі стартовою ціною 1 грн.

У середні серпня Фонд держмайна виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Пізніше ФДМУ виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 грн. Цього разу на торги виставили чотири об'єкти у Закарпатській, Черкаській та Львівській областях.