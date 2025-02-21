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Новини
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Росіян попередили про різке здорожчання хлібу

Росіян попередили про різке здорожчання хлібу

Великі російські виробники хліба та хлібобулочних виробів повідомили ретейлерів про підвищення відпускних цін на 10-12% з 1 березня.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на росЗМІ.

За словами співрозмовників "Вєдомостєй", серед причин подорожчання хлібобулочної продукції виробники вказали на зростання вартості складської та транспортної логістики, збільшення податкового навантаження, підвищення цін на сировину тощо.

В Асоціації компаній роздрібної торгівлі підтвердили отримання повідомлень, наголосивши, що вони перебувають на розгляді. Там обіцяють, що в разі об'єктивних причин збільшення закупівельної вартості індексація цін відбуватиметься поступово за рахунок стримування націнок на соціальні позиції хліба – у межах 5-7%. Водночас президент Російської гільдії пекарів та кондитерів Юрій Кацнельсон каже, що торгова націнка може досягати 35%, і саме вона чинить основний вплив на роздрібні ціни.

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У Російському союзі пекарів заявили, що зростання цін на хліб "зовсім не тішить" самих хлібопекарів, однак у середньому собівартість виробництва у 2024 році зросла на 27%.

"Кредити за нинішніми ставками стали непідйомними, щоб їх обслуговувати, потрібна висока рентабельність, а у нас вона становить лічені відсотки", – пояснив президент союзу Дмитро Семенов.

Крім того, за його словами, дається взнаки дефіцит кадрів, який доходить до 40% від штатної чисельності окремих підприємств.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.

Автор: 

росія (14585) хліб (67) ціни (3585)


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Топ коментарі
+5
Тяжело вам там во Франции
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21.02.2025 11:19 Відповісти
+3
Так їм і треба,,Добре шо у нас тільки в два рази подорожчав
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21.02.2025 11:15 Відповісти
+1
Козлорилим пвх.й! По прогнозам ягеля в цьому році буде добрячий урожай, а про морожку росстат взагалі мовчить.
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21.02.2025 11:21 Відповісти
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Так їм і треба,,Добре шо у нас тільки в два рази подорожчав
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21.02.2025 11:15 Відповісти
Тяжело вам там во Франции
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21.02.2025 11:19 Відповісти
Думаю про віпіен ти чув
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21.02.2025 11:23 Відповісти
провокатор! Дай посилання на ціну хліба! І про 2 рази!
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21.02.2025 11:58 Відповісти
И про ольгинских брехунов слышал. Вот таких как ты
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21.02.2025 12:00 Відповісти
а у нас в квартирі газ...
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21.02.2025 11:20 Відповісти
Путін наказав у всіх хлібних ларьках та магазинах вивісити плакат "Сумашедший рост госдолга США" - для заспокоєння обурених росіян...
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21.02.2025 13:37 Відповісти
Козлорилим пвх.й! По прогнозам ягеля в цьому році буде добрячий урожай, а про морожку росстат взагалі мовчить.
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21.02.2025 11:21 Відповісти
я бачив, як дрони випалюють цілі посадки - а не тільки поля!
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21.02.2025 11:23 Відповісти
Валерія Новодворська ще у 2014 році сказала: "Россияне, вы будете просить у украинцев корочку хлеба с кусочком сала"
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21.02.2025 11:46 Відповісти
Яка "корочка", яке "кусочек сала"?
Черствий сухар посипаний дустом.
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21.02.2025 12:31 Відповісти
дуст це слабенько , краще цианідом
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21.02.2025 14:43 Відповісти

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