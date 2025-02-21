Ціни на нафту завершують тиждень найбільшим зростанням з початку січня

Ціни на нафту стабілізувалися 21 лютого, але завершують тиждень зростанням на 2% на тлі покращення прогнозів щодо попиту в США та Китаї.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3 центи до $76,45 за барель, тоді як американська нафта WTI подешевшала на 4 центи до $72,44, передає Укрінформ.

Зазначається, що обидва індекси цього тижня зросли на понад 2% – це найбільше тижневе зростання з початку січня. Brent відзначатиме другий тиждень зростання після трьох тижнів падіння. Очікується, що WTI матиме перший тиждень зростання після чотирьох тижнів падіння.

За даними JPMorgan, світовий попит на нафту становив у середньому 103,4 млн барелів на добу до 19 лютого, збільшившись на 1,4 млн б/д.

Ананлітики очікують холодної погоди в США та зростання промислової активності в Китаї, оскільки люди повертаються з відпустки, що сприятиме зростанню попиту наступного тижня.

Запаси сирої нафти в США зросли, а запаси бензину та дистилятів скоротилися минулого тижня, оскільки сезонне обслуговування на нафтопереробних заводах призвело до зниження переробки, повідомило Управління енергетичної інформації в четвер.

"Зменшення запасів бензину та дистилятів у США, а також занепокоєння щодо обмежених поставок у Росію підтримують ціни на нафту", – сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Bloomberg Television у четвер, що Росія може добитися деякого послаблення санкцій США на основі своєї готовності вести переговори про припинення війни в Україні.

Тим часом перебої з поставками нафти продовжували підтримувати ціни на високому рівні.

Як повідомлялося, 20 лютого ціни на нафту опустилися після публікації даних Американського інституту нафти, які показали зростання запасів у США.