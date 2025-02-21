Ціни на нафту завершують тиждень найбільшим зростанням з початку січня
Ціни на нафту стабілізувалися 21 лютого, але завершують тиждень зростанням на 2% на тлі покращення прогнозів щодо попиту в США та Китаї.
Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3 центи до $76,45 за барель, тоді як американська нафта WTI подешевшала на 4 центи до $72,44, передає Укрінформ.
Зазначається, що обидва індекси цього тижня зросли на понад 2% – це найбільше тижневе зростання з початку січня. Brent відзначатиме другий тиждень зростання після трьох тижнів падіння. Очікується, що WTI матиме перший тиждень зростання після чотирьох тижнів падіння.
За даними JPMorgan, світовий попит на нафту становив у середньому 103,4 млн барелів на добу до 19 лютого, збільшившись на 1,4 млн б/д.
Ананлітики очікують холодної погоди в США та зростання промислової активності в Китаї, оскільки люди повертаються з відпустки, що сприятиме зростанню попиту наступного тижня.
Запаси сирої нафти в США зросли, а запаси бензину та дистилятів скоротилися минулого тижня, оскільки сезонне обслуговування на нафтопереробних заводах призвело до зниження переробки, повідомило Управління енергетичної інформації в четвер.
"Зменшення запасів бензину та дистилятів у США, а також занепокоєння щодо обмежених поставок у Росію підтримують ціни на нафту", – сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.
Читайте також: Казахстан проситиме Україну більше не атакувати задіяні для експорту казахської нафти трубопроводи у РФ
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Bloomberg Television у четвер, що Росія може добитися деякого послаблення санкцій США на основі своєї готовності вести переговори про припинення війни в Україні.
Тим часом перебої з поставками нафти продовжували підтримувати ціни на високому рівні.
Як повідомлялося, 20 лютого ціни на нафту опустилися після публікації даних Американського інституту нафти, які показали зростання запасів у США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
почому вже бензин в Америці ?
.