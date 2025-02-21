В Одесі відновили опалення після ворожих атак на інфраструктуру

В Одесі відновлено теплопостачання для всіх споживачів. Наразі лікарні, школи та дитячі садки Київського району міста вже з опаленням, також до тепла підключили 489 житлових будинків.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати температуру тепла в житлових будинках.

Водночас без електропостачання досі залишаються близько 40 тис. споживачів. У частині міста застосовуються графіки погодинних відключень.

У міністерстві нагадали, що станом на 21 лютого в місті працюють 427 "пунктів незламності", де жителі можуть заряджати свої гаджети.

Як повідомлялося, у ніч на 20 лютого російські військові вдруге атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Увечері 19 лютого очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російські війська другий день поспіль масовано атакують Одесу ударними безпілотниками. Станом на ранок 20 лютого, без напруги лишалися 49 тисяч абонентів. Роботи тривають.