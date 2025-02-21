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Новини
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$15 мільярдів ВВП та податкових надходжень: у ФРУ оцінили втрати України від запровадження екологічного мита ЄС

СВАМ

Федерація роботодавців України здійснила економічне моделювання впливу СВАМ на економіку в Україні після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ. Висновки невтішні – вже до у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП. А до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Про це розповіла директорка Департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Ольга Кулик.

"Моделювання здійснювалося не лише по тим товарним групам, які підпадають під СВАМ, а й враховувалися міжгалузеві зв’язки, що створюють компанії-виробники СВАМ товарів в Україні. Результати дослідження показали, що впровадження СВАМ в повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році. Станом на 2030-2034 роки негативний ефект для ВВП може сягнути 6,1-6,3%. В абсолютному вимірі це тотожно падінню ВВП на $8,7 млрд до 2026 року, $10,9 та $11,3 млрд до 2030-го та 2034 року відповідно (у базових цінах 2023 року)", – каже вона.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році і сягнути $3,5 та $3,6 млрд у 2030-2034 роках (у цінах 2023 року).

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Раніше Європейська бізнес асоціація закликала український уряд активізувати переговори з ЄС, та досягти згоди щодо відстрочки дії СВАМ для України, адже у законодавстві ЄС передбачені такі механізми.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

Автор: 

мито (848) екологія (414) Федерація роботодавців (15) Новини компаній (3462)


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То хочете або в ЄС або в саюз.Чому всі рахують лиш втратитна коротку перспективу?((((((
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21.02.2025 13:39 Відповісти
Ліваки в Європі дрведуть економіку Європи до цугундєру..
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21.02.2025 13:40 Відповісти
і праваки також...
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21.02.2025 14:18 Відповісти
Не праваки, а ультраправі. А Атомку в ФРН закрили звичайні ліваки. І Податки на " неекологічні авто і сталь" придумали вони ж. Благами про екологію на окремій ділянці с2ші. Коли поруч, всі димлять як паравози.
.
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21.02.2025 17:35 Відповісти
за більш як 300 останніх років населення землі зросло у 8 раз, а кожна людина видихає за добу 1-1,2 кг. CO2 (в літрах = 700-750) і якщо додати сюди ще худобу, автомобілі та промисловість, то мають вийти страшні цифри, а є лише зростання в 1,4 рази. і до того ж CO2 не є вираженим парниковим газом (молекулярна оптика).
Ел Гор задоволений, все вдалося.
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21.02.2025 14:08 Відповісти
а чому єкологію у нас з кордону прибрали? а чому ми дозволяемо завозити різний єкологічно небезпечний мотлох і автохлам ? чому ми самі про себе не турбуемося?
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21.02.2025 14:55 Відповісти
Бо нас такі бовдури, як Ігор Петрович і так доконають.
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21.02.2025 16:39 Відповісти

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