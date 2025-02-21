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Новини
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Ексочільнику "Оператора ГТС" Макогону повідомили про підозру, він наразі за кордоном

макогон

Колишньому генеральному директору ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" повідомили підозру у службовій недбалості під час розподілу прибутків підприємства та внесенні недостовірних відомостей у документи про відрядження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними досудового розслідування, перебуваючи на посаді гендиректора "ОГТС України", підозрюваний, всупереч умов трудового контракту, не ухвалив рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства за 2021 рік. Унаслідок цього до державного бюджету не перерахували понад 18 млрд грн, вважаэ слідство.

Крім того, у вересні 2022 року гендиректор компанії організував собі відрядження у Відень ніби то на запрошення представників оператора газотранспортної системи Австрії.

"Насправді запрошення не було, а завдяки відрядженню чоловік виїхав за кордон, звідки не повернувся. Підозрюваний знав, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, відповідно він втратить бронювання та надалі не зможе під приводом службових поїздок виїжджати за кордон", – додали в прокуратурі.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але з огляду на деталі справи, йдеться про Сергія Макогона, який очолював "Оператор ГТС" з 2019 до 2022 року.

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), якому належить "Оператор ГТС", своїм рішенням від 16 вересня 2022 року припинила повноваження генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

Автор: 

Макогон Сергій (60) Оператор ГТС (459) підозра (167)


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Топ коментарі
+9
Як несподівано і неочікувано.
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21.02.2025 14:50 Відповісти
+6
Зеленський, будь ти проклят зі своєю бандою.
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21.02.2025 15:21 Відповісти
+3
це хрипатого команда. все ок.
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21.02.2025 15:12 Відповісти
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інтерпол повинен знати ім'я підозрюваного..
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21.02.2025 14:21 Відповісти
Як несподівано і неочікувано.
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21.02.2025 14:50 Відповісти
це хрипатого команда. все ок.
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21.02.2025 15:12 Відповісти
Зеленський, будь ти проклят зі своєю бандою.
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21.02.2025 15:21 Відповісти
Так оперативно , що аж дух запирає.
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21.02.2025 15:39 Відповісти
Не было такого никогда, и вот, опять! Ссаныч, ты кого к себе понабирал, таких же прохвостов как и сам?
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21.02.2025 16:00 Відповісти
Наше суспільство унікальна організація. Інтерпретація 1 - колишній голова оператора ГТС вкрав/ його дії привли до втрати багатьох млрд. для держави. Коментарі - "негідник, злочинець, інтерпол його чекає". Інтерпретація 2 (тут ви цього не побачите) - під час відрядження наглядова рада (підконтрольна ОП) підписує звільнення заднім числом, людина дійсно вже не повертається в Україну. Все більш-менш тихо поки він не починає критикувати постачання азербайджанського газу (в дійсності, російського газу), а це вже є прямим наїздом на інтереси когось з ОП, такий солодкий періжечок. І полилось гівно в інфопростір. Якщо б цю іншу інтерпретацію цієї історії взнали читачі коментарі були б зовсім інші.
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21.02.2025 19:39 Відповісти
не заднім числом, у нього контракт закінчувався.
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22.02.2025 03:25 Відповісти
26.01.2021 .

СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
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22.02.2025 00:08 Відповісти
Отсюда и репутация Украины как коррупционной дыры. Из-за всех этих бандитов. И оттого Украину не уважают в мире. Они мало того что крадут настоящее и будущее у украинцев, они еще заставляют презирать украинцев, которые нормальные люди.
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22.02.2025 06:17 Відповісти
А нам, простым смертным, нафтогазы да газзбути сейчас руки выкручивают за все, связанное с газом! Газ брал, не брал - плати! Договор заключал/ не заключал - плати! Ремонт мифических труб или чего-то там в доме типа делали + плати!
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22.02.2025 07:23 Відповісти
ну так ви "прастьіесмертньіе" всіх ціх утирків і привели до влади

папріколу

тепер їжте досхочу
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22.02.2025 13:46 Відповісти

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