Ексочільнику "Оператора ГТС" Макогону повідомили про підозру, він наразі за кордоном

Колишньому генеральному директору ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" повідомили підозру у службовій недбалості під час розподілу прибутків підприємства та внесенні недостовірних відомостей у документи про відрядження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними досудового розслідування, перебуваючи на посаді гендиректора "ОГТС України", підозрюваний, всупереч умов трудового контракту, не ухвалив рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства за 2021 рік. Унаслідок цього до державного бюджету не перерахували понад 18 млрд грн, вважаэ слідство.

Крім того, у вересні 2022 року гендиректор компанії організував собі відрядження у Відень ніби то на запрошення представників оператора газотранспортної системи Австрії.

"Насправді запрошення не було, а завдяки відрядженню чоловік виїхав за кордон, звідки не повернувся. Підозрюваний знав, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, відповідно він втратить бронювання та надалі не зможе під приводом службових поїздок виїжджати за кордон", – додали в прокуратурі.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але з огляду на деталі справи, йдеться про Сергія Макогона, який очолював "Оператор ГТС" з 2019 до 2022 року.

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), якому належить "Оператор ГТС", своїм рішенням від 16 вересня 2022 року припинила повноваження генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.