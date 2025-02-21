Грошові перекази в Україну за роки великої війни впали на третину – до $9,6 мільярда на рік, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

За минулий рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).

Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році та на третину менше, ніж у 2021 році, коли вони сягали рекордної позначки $15 млрд, свідчать дані Національного банку України.

Так, в Україну за 2024 рік з використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано майже $2,5 млрд в еквіваленті, що на 4,6% менше, ніж за 2023 рік, Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила $267, тоді як у 2023 році ця сума становила $256.

Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,80%), Німеччини (10,80%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну стали:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 37,58% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 19,20% усіх переказів;

RIA (платіжна організація – резидент США) – 18,33% усіх переказів.

Окрім того, торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 1,34 трлн грн ($33,2 млрд), що на 83% більше, ніж за 2023 рік. Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1 231 грн (у 2023 році – 862 грн).

У Нацбанку нагадали, що діяльність на території України у 2024 році здійснювали 24 платіжні системи "переказу коштів", з яких 15 – створені резидентами та 9 – нерезидентами (чотири системи зі США, три – з Великої Британії, по одній – із Грузії та Канади).

Як повідомлялося, за даними НБУ, у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $11,9 млрд, у 2020 році – $12,12 млрд.