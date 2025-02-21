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Новини
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Грошові перекази в Україну за роки великої війни впали на третину – до $9,6 мільярда на рік, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

Грошові перекази в Україну за 2024 рік впали до $9,6 мільярда

За минулий рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).

Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році та на третину менше, ніж у 2021 році, коли вони сягали рекордної позначки $15 млрд, свідчать дані Національного банку України.

Так, в Україну за 2024 рік з використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано майже $2,5 млрд в еквіваленті, що на 4,6% менше, ніж за 2023 рік, Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила $267, тоді як у 2023 році ця сума становила $256.

Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,80%), Німеччини (10,80%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну стали:

  • Western Union (платіжна організація – резидент США) – 37,58% усіх переказів;
  • MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 19,20% усіх переказів;
  • RIA (платіжна організація – резидент США) – 18,33% усіх переказів.

Окрім того, торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 1,34 трлн грн ($33,2 млрд), що на 83% більше, ніж за 2023 рік. Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1 231 грн (у 2023 році – 862 грн).

У Нацбанку нагадали, що діяльність на території України у 2024 році здійснювали 24 платіжні системи "переказу коштів", з яких 15 – створені резидентами та 9 – нерезидентами (чотири системи зі США, три – з Великої Британії, по одній – із Грузії та Канади).

Обсяг грошових переказів в Україну в 2024 році

Як повідомлялося, за даними НБУ, у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $11,9 млрд, у 2020 році – $12,12 млрд.

Автор: 

НБУ (9407) платіжні системи (380) грошові перекази (202) платежі (337)


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Топ коментарі
+7
Мені на днях для того, щоб перевести 2 000 гривень зі своєї банківської картки на свій мобільний телефон, довелося дзвонити в банк і доказувати, що я не верблюд.
Раніше такої хєрні не було.
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21.02.2025 17:23 Відповісти
+6
Гетьманцев сьогодні сказав,що це херня,навіть на з/п їм не вистачає
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21.02.2025 17:07 Відповісти
+5
И НБУ решила их сократить своими дурацкими ограничениями..
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21.02.2025 17:05 Відповісти
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Наші небайдужі люди, яким не пощастило опинитись на чужбині, роблять солідний внесок для Батьківщини і для Перемоги. Тому треба правильно розподілити і використати ці гроші і нещадно бити ворога заради безпеки України і всієї Європи.
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21.02.2025 17:05 Відповісти
Гетьманцев сьогодні сказав,що це херня,навіть на з/п їм не вистачає
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21.02.2025 17:07 Відповісти
Юмор?
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21.02.2025 20:57 Відповісти
Наши неравнодушные люди, которым не удалось оказаться на чужбине, вносят солидный вклад для Родины и Победы. ...
Юмор?
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21.02.2025 20:58 Відповісти
И НБУ решила их сократить своими дурацкими ограничениями..
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21.02.2025 17:05 Відповісти
Мені на днях для того, щоб перевести 2 000 гривень зі своєї банківської картки на свій мобільний телефон, довелося дзвонити в банк і доказувати, що я не верблюд.
Раніше такої хєрні не було.
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21.02.2025 17:23 Відповісти
Бо це москалі нам ШІ в банки інтегрували, інакше виграти війну по чесному не можуть.
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21.02.2025 20:00 Відповісти
Стісняюсь спитать: а як визначили обсяг коштів, переданих неофіційно (шляхом передавання грошей із рук у руки)? КМІС соцопитування провів?
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21.02.2025 17:07 Відповісти
не имеет значения я думаю, важна сама тенденция
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21.02.2025 18:21 Відповісти
Те що робиться - жахливо, банківську систему явно знищують. Москалі не можуть, то свої диверсанти допомагають!
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21.02.2025 20:01 Відповісти
Нема кому пересилати.
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22.02.2025 09:30 Відповісти
та й так дофіга ще насилають, вважаю

дивують динозаври, що досі користуються WesternUnion... пам'ятаю, у нього раніше були драконівські тарифи - десь 5%-7% з переказу
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22.02.2025 13:50 Відповісти
Яка несподіванка? Може гетьманцева інфаркт накриє?
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22.02.2025 21:33 Відповісти

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