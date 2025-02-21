"Податок на Google": Кількість платників за рік збільшилася на 28 компаній. Хто має заплатити найбільше?

За минулий рік міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань, так званого "податку на Google", що еквівалентно 130,6 млн євро або $151,2 млн. Відповідні звіти подали 125 платників.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Там повідомили, що порівняно з 2023 роком кількість зареєстрованих платників збільшилася на 28 осіб, а сума податкових зобов'язань зросла майже на 5 млрд грн.

За аналогічний період 2023 року звітність подали 97 платників, задекларувавши 8 млрд грн податкових зобов'язань (105,8 млн євро та $118,9 млн).

Серед компаній, які сплатили найбільші суми податку, – власники популярних інтернет-ресурсів:

upwork.com,

netflix.com,

apple.com,

facebook.com,

instagram.com,

valvesoftware.com,

etsy.com,

google.com,

playstation.com,

aws.amazon.com,

bolt.eu.

Сукупно вони задекларували та сплатили понад 10,2 млрд грн ПДВ (121,8 млн євро та $119 млн).

Загалом станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 131 платника ПДВ серед осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідмляв, що за підсумками 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили податкових зобов’язань (ПДВ, так званий "податок на Google") на 11,2 млрд грн. Це майже вчетверо перевищило початково заплановану суму.

Що таке "податок на Google"

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.