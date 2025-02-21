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Новини
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Інтернет під час відключень світла працюватиме в кожній держустанові – уряд затвердив постанову. Що передбачено?

Інтернет під час відключень світла працюватиме в кожній держустанові – уряд затвердив постанову

Кабінет Міністрів України затвердив чіткі технічні вимоги, які державні установи визначатимуть при тендерних закупівлях інтернет-послуг у провайдерів, оскількиїхня робота не має зупинятися навіть під час відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації. 

"Кожен ЦНАП, лікарня та будь-який комунальний заклад має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів", – наголосили в Мінцифри.

Зокрема, серед оновлених вимог:

  • провайдери мають забезпечувати держоргани інтернетом, який безперебійно працює під час знеструмлень,
  • швидкість інтернету залежатиме від кількості працівників і відвідувачів організації: до 20 користувачів – не менш ніж 100 Мбіт/с, 20-100 користувачів – 500 Мбіт/с, понад 100 користувачів – 1 Гбіт/с,
  • установи зі 100+ людьми мають підписувати контракт із двома провайдерами, щоб мати резервне під'єднання до інтернету на екстрені випадки,
  • у кожному закладі розгортатимуть відкриті Wi-Fi зони в місцях очікування та обслуговування громадян. Так українці користуватимуться стабільним інтернетом, якщо він зник удома.

Тендери з новими умовами держустанови укладатимуть після завершення чинних договорів, додали в Мінцифри.

Як повідомлялося, три найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні з грудня минулого року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу.

Згодом стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердила порядок розгортання малопотужних базових станцій (small cells), що має покращити якість зв'язку.

Автор: 

інтернет (1368) електроенергія (4313) Мінцифри (835) відключення світла (608) блекаут (51)


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Топ коментарі
+3
А в офісі президента, завжди буде тепло, буде світло, та буде пахнуть мівіной
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21.02.2025 20:07 Відповісти
+2
щоб чиновники могли і далі грати в онлайн ігри і в ютюбчик втикати. норм.
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21.02.2025 20:11 Відповісти
+2
Треба щоб Скумбрія переселялося в опу, бо пальне для генератора дороге...
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21.02.2025 20:19 Відповісти
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А в офісі президента, завжди буде тепло, буде світло, та буде пахнуть мівіной
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21.02.2025 20:07 Відповісти
Треба щоб Скумбрія переселялося в опу, бо пальне для генератора дороге...
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21.02.2025 20:19 Відповісти
А що, в Італії теж бувають відключення світла?
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21.02.2025 21:28 Відповісти
щоб чиновники могли і далі грати в онлайн ігри і в ютюбчик втикати. норм.
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21.02.2025 20:11 Відповісти
Це для клерків
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21.02.2025 21:37 Відповісти
То краще видайте сувору постанову про заборону електроенергії відключатися!
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21.02.2025 20:23 Відповісти
провайдери мають забезпечувати держоргани інтернетом, який безперебійно працює під час знеструмлень
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Це круто, але там навіть якщо оптика протягнута, то потрібен додатковий девайс для цього дива. Плюс до цього, якщо держорган перебуває в селі, то хто для нього особисто оптику буде тягнути?
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21.02.2025 21:35 Відповісти
О, у МВС з Мінцифри придумали як вони покращать свій майновий стан у 2025. А якщо серйозно, то паскуди кончені, країна в такому небезпечному становищі, а вони гроші на всяку херню витрачають. Скільки той ЦНАП може вмістити в собі людей щоб українці користувалися стабільним інтернетом, якщо він зник удома? 10-20 українців в одному ЦНАПі це вирішує проблему доступу до Internet для сотен тисяч українців? І ще питання, а для чого WiFi співробітникам? Службові комп'ютери використовують дротову мережу. НАБУ, ДБР, СБУ, можете вже починати справу відкривати
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21.02.2025 21:42 Відповісти
Ой, згадав, що скоріше за все НАБУ, ДБР, СБУ в долі. Як же ж такі важливі проекти без них Що охороняю те й маю.
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21.02.2025 21:44 Відповісти
вообще-то "провайдеры" никому ничего не должны, особенно госучреждениям. но за ********, конечно, гигабитную линию на село проведут. только опачивать это будут не с зарплат "кабмина, минцифры и ко" почему-то, хотя идея очевидно их.
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22.02.2025 03:08 Відповісти

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