Інтернет під час відключень світла працюватиме в кожній держустанові – уряд затвердив постанову. Що передбачено?
Кабінет Міністрів України затвердив чіткі технічні вимоги, які державні установи визначатимуть при тендерних закупівлях інтернет-послуг у провайдерів, оскількиїхня робота не має зупинятися навіть під час відключень електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"Кожен ЦНАП, лікарня та будь-який комунальний заклад має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів", – наголосили в Мінцифри.
Зокрема, серед оновлених вимог:
- провайдери мають забезпечувати держоргани інтернетом, який безперебійно працює під час знеструмлень,
- швидкість інтернету залежатиме від кількості працівників і відвідувачів організації: до 20 користувачів – не менш ніж 100 Мбіт/с, 20-100 користувачів – 500 Мбіт/с, понад 100 користувачів – 1 Гбіт/с,
- установи зі 100+ людьми мають підписувати контракт із двома провайдерами, щоб мати резервне під'єднання до інтернету на екстрені випадки,
- у кожному закладі розгортатимуть відкриті Wi-Fi зони в місцях очікування та обслуговування громадян. Так українці користуватимуться стабільним інтернетом, якщо він зник удома.
Тендери з новими умовами держустанови укладатимуть після завершення чинних договорів, додали в Мінцифри.
Як повідомлялося, три найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні з грудня минулого року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу.
Згодом стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердила порядок розгортання малопотужних базових станцій (small cells), що має покращити якість зв'язку.
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Це круто, але там навіть якщо оптика протягнута, то потрібен додатковий девайс для цього дива. Плюс до цього, якщо держорган перебуває в селі, то хто для нього особисто оптику буде тягнути?