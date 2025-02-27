Україні допоможуть боротися з імпортом контрафактного алкоголю світових брендів. Про що йдеться?

Державна митна служба України підписала Меморандум про співпрацю з Альянсом по боротьбі з контрафактними алкогольними напоями (Alliance Against Counterfeit Spirits, AACS).

Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби.

AACS об'єднує дві третини з числа всіх провідних світових виробників міцного алкоголю, зокрема: Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff), Pernod Ricard (Chivas Regal, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) та інші.

AACS активно діє у більш ніж 20 країнах світу з розвиненою економікою, співпрацює з урядами держав, митними адміністраціями та правоохоронними органами для протидії незаконному виробництву та обігу міцного алкоголю та впровадженню високих стандартів контролю на митному кордоні.

"Підписання Меморандуму надасть можливість вивести боротьбу з контрафактом на значно новий рівень. Спільні ініціативи передбачають впровадження сучасних способів перевірки алкоголю під час переміщення через митний кордон України, навчання посадових осіб митниці новим актуальним методам ідентифікації ознак порушення прав інтелектуальної власності", – сказано в повідомленні.

Окрім того, співпраця з AACS сприятиме митним органам у ефективній протидії переміщенню фальсифікованого алкоголю та компонентів, а обмін інформацією з Альянсом та посилення контролю на кордоні дозволять митниці ефективно протидіяти підробкам.

У січні повідомлялося, що Бюро економічної безпеки припинило діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів у Київській області.

Згодом стало відомо, що детективи БЕБ у Львівській області виявили склад з контрафактним алкоголем.