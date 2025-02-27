Чехія отримала від українських біженців удвічі більше доходів, ніж витрачає їм на допомогу

Біженці з України в Чехії, які мають тимчасовий захист, внесли до державного бюджету країни за три роки повномасштабної війни близько 54 млрд крон ($2,2 млрд) у вигляді податків, соціальних відрахувань і споживчих витрат, що вдвічі перевищує витрати Чехії на гуманітарні й соціальні виплати українцям за цей період.

Про це йдеться в повідомленні чеського Міністерства праці та соцполітики, передає LIGA.net.

Як уточнюється, Чехія надала тимчасовий захист 397 тис. українцям, найбільше з яких проживає у Празі – майже 103 тис. осіб.

Соціальні виплати отримують близько 92 тис. українців на загальну суму 760 млн крон ($32 млн) на місяць. За 2024 рік сума виплат українцям становила 8 млрд крон ($336 млн). Більшість одержувачів допомоги – це діти, пенсіонери та люди з інвалідністю (70% від загальної кількості).

Майже половина українців у Чехії має роботу – зареєстровано близько 150 тис. трудових договорів. Переважна більшість працює на низькокваліфікованих посадах у будівництві й виробництві.

"Біженці заповнюють дефіцит робочої сили в секторах, де тривалий час не вистачало працівників, приносячи значні податкові надходження та сприяючи економіці країни. Інтеграція відбувається без витіснення чеських громадян із ринку праці", – сказано в повідомленні чеського відомства.

За словами міністра праці Маріана Юречка "українці допомагають долати дефіцит робочої сили, а їхні податки та споживання мають значний позитивний вплив на економіку".

Загальна допомога Чехії Україні, включно й допомога біженцям, становила $2,6 млрд за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України нагадала, що громадяни України, які отримують дохід за межами країни, мають подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки до українського держбюджету.

До того міністр національної єдності Украни Олексій Чернишов заявив, що після того, як в Україні стане безпечно, сюди повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення Росії, однак більша частина з емігрантів не повернеться.

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).