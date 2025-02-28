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Ціни на нафту знижуються на тлі економічної невизначеності

Ціни на нафту знижуються на тлі економічної невизначеності

Ціни на нафту знизилися 28 лютого, адже невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на паливо внаслідок тарифних погроз Вашингтона і подальших ознак економічного спаду в США переважили занепокоєння щодо пропозиції.

Як пише Reuters, травневі ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 31 цент, до $73,26 за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI також знизилися на 31 центр, до $70,04 за барель, передає Укрінформ.

Ціни на Brent, термін дії яких закінчується пізніше у п’ятницю, торгувалися на рівні $73,69 долара, що на 35 центів менше, або на 0,5%.

Зазначається, що обидва контрольні показники на шляху до першого місячного зниження за три місяці.

За словами ринкового аналітика IG Тоні Сикамора, довгий список факторів, включаючи побоювання економічного уповільнення в США, тарифи, плани ОПЕК+ збільшити пропозицію в квітні та надії на мир в Україні, стримують ризиковий апетит інвесторів і знижують ціни.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що запропоновані ним 25% мита на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом із додатковим 10% митом на китайський імпорт.

Економісти кажуть, що учасникам ринку важко оцінити вплив потоку політичних заяв, пов’язаних з енергетикою, зроблених адміністрацією Трампа цього місяця.

"Ті, хто має негативну сторону, зокрема тарифні заходи США, наразі перемагають", – йдеться в записці BMI.

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На настрої інвесторів впливають також дані, які свідчать про зростання заявок на безробіття в США попереднього тижня, тоді як в іншому урядовому звіті підтверджено, що економічне зростання сповільнилося в четвертому кварталі.

ОПЕК+ обговорює, чи реалізувати заплановане збільшення видобутку нафти у квітні, чи заморозити його, оскільки її членам важко зрозуміти картину глобальних поставок через нові санкції США щодо Венесуели, Ірану та Росії, повідомили вісім джерел ОПЕК+.

Як повідомлялося, 27 лютого ціни на нафту зросли на тлі занепокоєння щодо пропозиції після скасування президентом США Дональдом Трампом ліцензії, наданої Chevron на діяльність у Венесуелі.

Автор: 

нафта (4774) ціни (3437)


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Звечор трубилять караул повисилась ціна сьогодні понизилась . Цент туда цент сюда , що зміниться ???
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28.02.2025 11:54 Відповісти

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