"Укренерго" скасувало аварійні відключення та закликає заощаджувати світло

Застосовані вранці 28 лютого аварійні відключення вже скасовані. Водночас необхідність ощадливого споживання зберігається.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти вранці у низці регіонів вимушено запроваджувались аварійні відключення електроенергії. Наразі вони скасовані та не застосовуються у жодній області.

Утім, за даними енергетиків, споживання електроенергії залишається високим. Станом на 10:15, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у четвер.

В "Укренерго" нагадали, що необхідність в ощадливому споживанні зберігається.

"Для збалансування енергосистеми з 16:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у цей період", – закликали в компанії.

Як повідомлялося, ввечері 27 лютого російські війська масовано атакували енергосистему Харківської області.