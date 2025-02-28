Ціни на газ у Європі перевищили $500 за тисячу кубометрів

Європейські біржові ціни на газ зросли на 3% і сягнули $500 за тисячу кубометрів в останній торговий день зими.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що квітневі ф'ючерси (найближчі до виконання) на природний газ на найбільшому європейському газовому хабі TTF розпочали торги з позначки $491,5 за тисячу кубометрів, що на 1,2% вище, ніж днем раніше. Пізніше їхня вартість досягла $500,4, збільшившись на 3%.

Днем раніше біржові ціни на газ у Європі показали різкий стрибок, збільшившись на 8%. Попри збільшення, зазначається, що нещодавно ціни на газ у Європі були значно вищими: у середині лютого котирування вперше за два роки перевищили позначку $630 за тис. кубометрів.

За даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури (Gas Infrastructure Europe), поточний рівень заповнення газових сховищ у Євросоюзі знизився до позначки нижче 40%.

У середньому за минулий рік ціна газових ф'ючерсів на європейській біржі становила $386,5, що на 16,3% менше, ніж роком раніше. Найбільш високі ціни на газ спостерігалися у 2021-2022 роках. Такого рівня цін не спостерігалося за всю історію функціонування європейських газових хабів, починаючи з 1996 року. Історичний максимум $3892 за тис. кубометрів був зафіксований на початку весни 2022 року.

Як повідомлялося, 28 лютого ціни на нафту знизилися, адже невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на паливо внаслідок тарифних погроз Вашингтона і подальших ознак економічного спаду в США переважили занепокоєння щодо пропозиції.