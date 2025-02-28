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Ціни на газ у Європі перевищили $500 за тисячу кубометрів

газ,євросоюз

Європейські біржові ціни на газ зросли на 3% і сягнули $500 за тисячу кубометрів в останній торговий день зими.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що квітневі ф'ючерси (найближчі до виконання) на природний газ на найбільшому європейському газовому хабі TTF розпочали торги з позначки $491,5 за тисячу кубометрів, що на 1,2% вище, ніж днем раніше. Пізніше їхня вартість досягла $500,4, збільшившись на 3%.

Днем раніше біржові ціни на газ у Європі показали різкий стрибок, збільшившись на 8%. Попри збільшення, зазначається, що нещодавно ціни на газ у Європі були значно вищими: у середині лютого котирування вперше за два роки перевищили позначку $630 за тис. кубометрів.

За даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури (Gas Infrastructure Europe), поточний рівень заповнення газових сховищ у Євросоюзі знизився до позначки нижче 40%.

У середньому за минулий рік ціна газових ф'ючерсів на європейській біржі становила $386,5, що на 16,3% менше, ніж роком раніше. Найбільш високі ціни на газ спостерігалися у 2021-2022 роках. Такого рівня цін не спостерігалося за всю історію функціонування європейських газових хабів, починаючи з 1996 року. Історичний максимум $3892 за тис. кубометрів був зафіксований на початку весни 2022 року.

Як повідомлялося, 28 лютого ціни на нафту знизилися, адже невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на паливо внаслідок тарифних погроз Вашингтона і подальших ознак економічного спаду в США переважили занепокоєння щодо пропозиції.

Автор: 

газ (7922) Європа (578) ціни (3437)


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В 2022 році були аж за 3000.
Тепер в 5 разів нижче - ось що значить зіскочити з російської голки.
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28.02.2025 12:22 Відповісти
Германия центр Кассель погода +14-+ 18 какой нафиг рост цен явно спекуляция США предлагают СПГ по 280-320 доллар США куб явно в ежопе кто то подсасывает Ху .Ло..
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28.02.2025 12:32 Відповісти
Електроенергія і гаряча вода мінімум, ладно вже сидите без опалення.
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28.02.2025 12:39 Відповісти
Что за бред отопление отключат не раньше 15 марта просто дома радиатор ставят на 1 или 0 свет горит круглые сутки газа в частном секторе нет электроплиты электро бойлеры вода горячая газ идёт на ТЭЦ выработка тепла и электроэнергии **..н..тые немцы ради экологии закрыли все АЭС чтобы у рашки покупать газ подсев на газовую зависимость поцы а не немцы немцы закончились в 1945 году то что немцы это биомусор вонючие арабы мусульмане с кацапам вытирают об Германию безбожно ноги и сморкается им в воротники..
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28.02.2025 12:44 Відповісти
Бо знають, що в нас сховища порожні.
Галущенко реакторами займався, а стратегічними закупівлями можна займатися і по завищених цінах!
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28.02.2025 12:22 Відповісти
Україні ***** з жЮлькою постійно по такій ціні продавали. А пАдругє старій манді мєркєльші по 200. Вона його ротім впарювала по 800 - 900
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28.02.2025 12:50 Відповісти

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