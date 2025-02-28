"Укренерго" запустило офіційний застосунок, який допомагатиме уникнути відключень світла

В Україні з’явився новий мобільний застосунок, який інформує користувачів про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні. Також у ньому можна знайти поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.

Застосунок розробили у межах співпраці НЕК "Укренерго" та Міненерго з Данським енергетичним агентством, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Головною метою його розробки є зменшення використання електроенергії споживачами у періоди обмеженого постачання, щоб уникнути аварійних відключень.

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У Міненерго наголосили, що для утримання енергосистеми в умовах ворожих атак Україні потрібна консолідація всього суспільства. Застосунок інформуватиме громадян, коли є дефіцит в енергосистемі. Тоді користувачі зможуть знизити своє споживання.

"Для ремонтів та відновлення системи потрібен час, і ми хочемо, щоб громадяни отримували результати нашої роботи "з перших рук" – безпосередньо із Диспетчерського центру "Укренерго". Для людей це зручно з погляду розуміння поточної ситуації в енергосистемі, а для нас – це найоперативніший спосіб комунікації безпосередньо зі споживачем. Це важливо, якщо є потреба закликати жителів певного регіону або країни загалом – вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі", – зазначив член правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Мобільний застосунок "Укренерго" вже доступний у Play Market та App Store.