Microsoft у травні назавжди закриє сервіс Skype
Компанія Microsoft остаточно закриє сервіс для дзвінків і обміну повідомленнями Skype у травні 2025 року. Натомість, користувачів закликають переходити на Microsoft Teams.
Про це пише портал XDA.
Як помітив один із користувачів, остання текстова версія Skype для Windows містить рядок з повідомленням: "Починаючи з травня Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвонити та переписуватись у Teams".
Уперше Skype запустили у 2003 році, і довгі роки він був найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями.
У 2011 році його викупила компанія Microsoft, яка після того неодноразово оновлювала та переробляла месенджер, змінюючи його концепцію та намагаючись інтегрувати програму з іншими своїми продуктами.
У 2017 році Microsoft запустила сервіс Teams – платформу для спільної роботи, засновану на технологіях Skype, яка мала скласти конкуренцію Slack. Відтоді компанія активно просувала Teams. У 2019 році Microsoft ліквідувала Skype for Business.
Як повідомлялося, Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським освітнім закладам та органам влади
Будь ласка, зачекайте...
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Мова за то, що в Україні цією лабудою не корисиувалися, а чувак спалився.
https://news.bigmir.net/other/3950783-cislo-aktivny-x-polzovatelei-icq-v-ukraine-dostiglo-25-mln
Може так трохи попустить?
Трохи більше, ніж користувачів Ватс апп нині?
Чи кількість чуваків набагато переплюнула той вотс апп?
Правільне питання було би "Який відсоток всіх користувачів компʼютерів використувували Аську?"
Я свій перший домашній комп на основі Celeron 300A, і 64 Мб оперативи, зібрав ще в 99-му, але чи в багатьох тоді були домашні компʼютери?
З.І. Ті хто комп"ютер і інтернет десь після 2008 побачили , ті і заявляють що в Україні не користувалися ICQ. Ну не було інших зручних і розповсюджених месенджерів .
І аською, до Вашого відома, ДУЖЕ активно користувалися в Україні. Так як і зараз користуються телеграмом. У Вас чи Ваших знайомих/родичів/друзів тєлєга теж на телеоні є? Ну і? Хто ви після цього?
Ти просто тупо спалився, не знаючи, що в Україні цією примочкою некористувалися.
Не було аудиторії, куди нею месіджі відправляти.
Ми в компанії також так робили, але майже ніколи не було щоб хтось в Україні звертався за допомогою аськи..
Скілтки тих карток в українців?
Так шо там з тєлєгою? Чого ігноруємо питання?
Неважливо хто її розробив, " чія вона була",
Головне-в Україні тією лабудою НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ. Не було користувачів. А месенджер без ринку коричтувачів, просто технічна іграшка.
https://expert.com.ua/ru/12080-mess2_4591.html
https://news.bigmir.net/other/3950783-cislo-aktivny-x-polzovatelei-icq-v-ukraine-dostiglo-25-mln
Я розумію, що старість накочує зненацька. І що склероз та маразм страшна річ. Але вперто ігнорувати очевидні речі... Тут вже треба звертатися до профільних спеціалістів...
Так шо там з тєлєгою?
Ми в компанії також так робили, але майже ніколи не було щоб хтось в Україні звертався за допомогою аськи..
П.с це як і зараз пишуть, щи приймаємо american express. Чи Дайнерс Клаб.
Скільки тих карток в українців?
Количество активных пользователей программы отправки мгновенных сообщений ICQ в Украине увеличилось за 8 месяцев 2007 г. на 40 проц до 1,4 млн человек. Об этом https://expert.com.ua/ru HITech.Expert сообщила компании "Бигмир-Интернет" /Киев/, которая является партнером ICQ Inc в Украине по проекту bigmir)net/ICQ. (2007 рік)
Число активных пользователей ICQ в Украине достигло 2,5 млн (2011 рік)
Ви належите до числа людей, які навіть обісравшись вперто продовжують наполягати на своїй правоті.
Так шо там з тєлєгою?
Бемсом, кажете? А Ви УВАЖНО читали уривок з вікі, який тут мусолите вже которий коментар? Читаємо:
За годы существования ICQ выпустила множество клиентов и претерпела множество изменений. По состоянию на сентябрь 2013 года общая ежемесячная аудитория ICQ в России составляла 7,9 миллиона (в мире - 12,3 миллиона)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ICQ#cite_note-1 [1], на конец 2014 года: в России
Це кількість людей, які ЩОМІСЯЦЯ користувалися. У всіх інших вона була встановлена, але вони нею того місяця (з різних причин) не користувалися. Ось і все. І не треба тут шукати якусь всесвітню змову...
Так шо там з тєлєгою?
А, ну знайди цифру більше 100 млн, тільки не домисли журналіста, чи якихось " ікпєрдів- аналітиків", а більш- менш офіційну.
Архів новини за 2001 рік. Самої новини вже за давністю нема.
https://web.archive.org/web/20190510153236/http://www.timewarner.com/newsroom/press-releases/2001/05/09/icq-celebrates-100-million-registered-users
З.І. Ну звичайно зараз мабуть піде щось про не офіційне ...
In June 2000, ICQ downloads from http://Download.com Download.com went past the http://pressreleases.cnetnetworks.com/*******.zhtml?c=67325&p=irol-newsArticle&ID=687146&highlight= 100 million mark, the first program to do so. Within two years, that figure had ******* to 200 million and in July 2002, ICQ was inducted into http://Download.com Download.com's http://www.icq.com/info/press/press_release47.html Hall of Fame. Amazingly, ICQ Pro 2003b, not release until November 2002, has logged another 255 million downloads, according to the http://www.download.com/ICQ-Pro-2003b/3000-2150_4-10171005.html?tag=lst-0-3 counter.
У червні 2000 року кількість завантажень ICQ з Download.com перевищила 100 мільйонів, ставши першою програмою, якій це вдалося. За два роки ця цифра подвоїлася до 200 мільйонів, а в липні 2002 року ICQ було внесено до Зали слави Download.com. Дивовижно, але ICQ Pro 2003b, яка вийшла лише в листопаді 2002 року, за даними лічильника, набрала ще 255 мільйонів завантажень.
Подивися російську вікіпедії
За годы существования ICQ выпустила множество клиентов и претерпела множество изменений. По состоянию на сентябрь 2013 года общая ежемесячная аудитория ICQ в России составляла 7,9 миллиона (в мире - 12,3 миллиона)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ICQ#cite_note-1 [1], на конец 2014 года: в России
Чи ти сам не читав
Так шо там, до речі, з тєлєгою?
Якщо купили, навіщо знищувати, за умови, що в тебе самого не було аналогічного продукту?
Реально, займалась би бровами, борщами і дітями. Бо демонструвати настільки тупе ставлення і небажання навіть в вікі почитати по питанню хоч щось - це просто клініка, притаманна тільки кондовим ТП.