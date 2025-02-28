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Microsoft у травні назавжди закриє сервіс Skype

Skype

Компанія Microsoft остаточно закриє сервіс для дзвінків і обміну повідомленнями Skype у травні 2025 року. Натомість, користувачів закликають переходити на Microsoft Teams.

Про це пише портал XDA.

Як помітив один із користувачів, остання текстова версія Skype для Windows містить рядок з повідомленням: "Починаючи з травня Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвонити та переписуватись у Teams".

Skype закривається через 20 років роботи

Уперше Skype запустили у 2003 році, і довгі роки він був найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями.

У 2011 році його викупила компанія Microsoft, яка після того неодноразово оновлювала та переробляла месенджер, змінюючи його концепцію та намагаючись інтегрувати програму з іншими своїми продуктами.

У 2017 році Microsoft запустила сервіс Teams – платформу для спільної роботи, засновану на технологіях Skype, яка мала скласти конкуренцію Slack. Відтоді компанія активно просувала Teams. У 2019 році Microsoft ліквідувала Skype for Business.

Як повідомлялося, Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським освітнім закладам та органам влади

Автор: 

інтернет (1328) Skype (6) Microsoft (240)


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Топ коментарі
+11
Скайп в свій час був революцією
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28.02.2025 12:45
+9
Мда... А нічого, що сам месенджер зробили ізраїльтяни ще у 1996 році? І що у 1998 році його придбала американська AOL? А кацапи його придбали аж у 2010 році.

І аською, до Вашого відома, ДУЖЕ активно користувалися в Україні. Так як і зараз користуються телеграмом. У Вас чи Ваших знайомих/родичів/друзів тєлєга теж на телеоні є? Ну і? Хто ви після цього?
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28.02.2025 13:47
+8
MS просто купили, а потім знищили конкурента. Поширена практика.
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28.02.2025 13:01
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Скайп в свій час був революцією
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28.02.2025 12:45 Відповісти
и до сих пор качество звука лучшее
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28.02.2025 12:51 Відповісти
Аська була революцією, потім вже Скайп))
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28.02.2025 14:50 Відповісти
Колись він був єдиною програмою для відеозв'язку. Як і ICQ єдиним месенджером. Обидва пішли в небуття, але про них пам'ятимуть ще дуже довго...
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28.02.2025 12:50 Відповісти
Не пались, чувак, в Україні ніхто тим російським ICQ не користувався, майже всі користувачі були із роісії
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28.02.2025 13:40 Відповісти
ICQ це американська розробка...потым перекуплена рашкою
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28.02.2025 13:45 Відповісти
Та хоч полінезійська.
Мова за то, що в Україні цією лабудою не корисиувалися, а чувак спалився.
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28.02.2025 13:48 Відповісти
https://expert.com.ua/ru/12080-mess2_4591.html

https://news.bigmir.net/other/3950783-cislo-aktivny-x-polzovatelei-icq-v-ukraine-dostiglo-25-mln

Може так трохи попустить?
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28.02.2025 13:59 Відповісти
користувались усі, бо небуло чим користуватись, з ери діал-ап це єдиний месенжер був толковий
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28.02.2025 14:54 Відповісти
Ага, дуже цікаво було почитати, як якійсь чувак переконує мене, що я не користувався Аською!
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28.02.2025 15:24 Відповісти
Скільки вас, " таких чуваків" було в Україні?
Трохи більше, ніж користувачів Ватс апп нині?
Чи кількість чуваків набагато переплюнула той вотс апп?
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28.02.2025 15:26 Відповісти
Неправільно поставлені питання.
Правільне питання було би "Який відсоток всіх користувачів компʼютерів використувували Аську?"
Я свій перший домашній комп на основі Celeron 300A, і 64 Мб оперативи, зібрав ще в 99-му, але чи в багатьох тоді були домашні компʼютери?
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28.02.2025 16:10 Відповісти
с 95 був домашній комп"ютер , але інтернет тільки с 2001 десь бо дуже дорогий був ...

З.І. Ті хто комп"ютер і інтернет десь після 2008 побачили , ті і заявляють що в Україні не користувалися ICQ. Ну не було інших зручних і розповсюджених месенджерів .
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28.02.2025 16:31 Відповісти
І так - в ті часи, тобто на початку 2000-х, люди не питали "Чи маєш ти Аську?", а одразу питали її номер. Тобто вона була практично такою ж необхідною програмою, як браузер, чи архіватор.
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28.02.2025 16:15 Відповісти
Дивні заяви , користувалися ще і як користувалися , до того ще як ICQ стало московитським , а у той час як стала вона вже застаріла була і від неї відмовлялися .
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28.02.2025 16:25 Відповісти
Мда... А нічого, що сам месенджер зробили ізраїльтяни ще у 1996 році? І що у 1998 році його придбала американська AOL? А кацапи його придбали аж у 2010 році.

І аською, до Вашого відома, ДУЖЕ активно користувалися в Україні. Так як і зараз користуються телеграмом. У Вас чи Ваших знайомих/родичів/друзів тєлєга теж на телеоні є? Ну і? Хто ви після цього?
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28.02.2025 13:47 Відповісти
Не викручуйся, ординець.
Ти просто тупо спалився, не знаючи, що в Україні цією примочкою некористувалися.
Не було аудиторії, куди нею месіджі відправляти.
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28.02.2025 13:50 Відповісти
Користувалися. Навіть поряд з телефонними номерами для контакту писали ще й ICQ. Як зараз Вайбер. Пошукайте фото старих оголошень у інтернеті чи реклами.
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28.02.2025 13:55 Відповісти
Дійсно, на деяких " писали".
Ми в компанії також так робили, але майже ніколи не було щоб хтось в Україні звертався за допомогою аськи..
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28.02.2025 14:05 Відповісти
Ви просто згадайте скільки тоді в населення було мобільних телефонів на симбіані чи іншій ОС. Обмаль. Тому зверталися до вас звичайним дзвінком. Але система в Україні була. Ви просто забули.
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28.02.2025 14:11 Відповісти
А хто каже що небуло. Тільки користувачів було на .07 відсотка, хто мав мобільні.
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28.02.2025 14:23 Відповісти
Так. Малий відсоток. Бо месенджер неможливо було встановити на бухалтерську рахівницю чи в воєнно-польовий телефон. Він встановлювався тільки на ,,розумні,, девайси. Але на 90 відсотків тих девайсів. Що й показує популярність цього месенджера на той час.
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28.02.2025 14:33 Відповісти
Був клієнт на java але налаштувати його було ще тією морокою , здається через Jaberr ICQ вмикалося , не пам"ятаю вже , стільки років пройшло . Але запускав ICQ на звичайному java-телефоні , не комунікаторі чи смартфоні
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28.02.2025 17:19 Відповісти
ця фігня була напівдохлою від самого початку. я сам зареєструвався в асьці, бо це було умовою доступу до якогось потрібного мені сервісу... але я ніразу самою аською не користувався, і не можу назвати когось зі своїх знайомих, хто б це робив.
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28.02.2025 14:33 Відповісти
П.с це як і зараз пишуть, щи прийсаєми american express. Чи Дайнерс Клаб.
Скілтки тих карток в українців?
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28.02.2025 14:07 Відповісти
https://www.imena.ua/blog/8-reasons-why-the-icq-messenger-was-so-popular/
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28.02.2025 14:19 Відповісти
Важкий випадок... До того, як ICQ придбала mail.ru, вона була якою? Кацапською? З 1996 по 2010? І всі ті, хто користувався нею у цей період теж були виключно кацапами?

Так шо там з тєлєгою? Чого ігноруємо питання?
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28.02.2025 13:55 Відповісти
Ординець, ти головну тезу стабільно ігноруєш.
Неважливо хто її розробив, " чія вона була",

Головне-в Україні тією лабудою НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ. Не було користувачів. А месенджер без ринку коричтувачів, просто технічна іграшка.
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28.02.2025 14:02 Відповісти
Я повторю:

https://expert.com.ua/ru/12080-mess2_4591.html
https://news.bigmir.net/other/3950783-cislo-aktivny-x-polzovatelei-icq-v-ukraine-dostiglo-25-mln

Я розумію, що старість накочує зненацька. І що склероз та маразм страшна річ. Але вперто ігнорувати очевидні речі... Тут вже треба звертатися до профільних спеціалістів...

Так шо там з тєлєгою?
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28.02.2025 14:06 Відповісти
Дійсно, на деяких " писали".
Ми в компанії також так робили, але майже ніколи не було щоб хтось в Україні звертався за допомогою аськи..

П.с це як і зараз пишуть, щи приймаємо american express. Чи Дайнерс Клаб.
Скільки тих карток в українців?
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28.02.2025 14:08 Відповісти
А Ви завжди себе наводите у якості прикладу? Ну не користувалися у Вашій компанії - і що??? Це показник? Я ж давав посилаання. Там йдеться про 2007 та 2011 роки. Цифри користувачів в Україні бачили? Я їх наведу тут, якщо Ви вперто їх ігноруєте:

Количество активных пользователей программы отправки мгновенных сообщений ICQ в Украине увеличилось за 8 месяцев 2007 г. на 40 проц до 1,4 млн человек. Об этом https://expert.com.ua/ru HITech.Expert сообщила компании "Бигмир-Интернет" /Киев/, которая является партнером ICQ Inc в Украине по проекту bigmir)net/ICQ. (2007 рік)

Число активных пользователей ICQ в Украине достигло 2,5 млн (2011 рік)

Ви належите до числа людей, які навіть обісравшись вперто продовжують наполягати на своїй правоті.

Так шо там з тєлєгою?
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28.02.2025 14:15 Відповісти
Ти ігноруєш, що журналіст Кореспондента був під добрим бемсом, описуючи про " 200 млн користувачів". Читай свою російську вікіпедію, там було аж12 млн користувачів. То можна довіряти твоїм кореспондентам?
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28.02.2025 14:18 Відповісти
А, це Ви про посилання на bigmir.net? Ну ОК.

Бемсом, кажете? А Ви УВАЖНО читали уривок з вікі, який тут мусолите вже которий коментар? Читаємо:

За годы существования ICQ выпустила множество клиентов и претерпела множество изменений. По состоянию на сентябрь 2013 года общая ежемесячная аудитория ICQ в России составляла 7,9 миллиона (в мире - 12,3 миллиона)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ICQ#cite_note-1 [1], на конец 2014 года: в России

Це кількість людей, які ЩОМІСЯЦЯ користувалися. У всіх інших вона була встановлена, але вони нею того місяця (з різних причин) не користувалися. Ось і все. І не треба тут шукати якусь всесвітню змову...

Так шо там з тєлєгою?
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28.02.2025 14:32 Відповісти
12 мільйонів користувачів , це вже на момент занепаду коли ICQ московити і купили . Інші месенджери вже з"явилися зручніші. На момент розквіту точної статистики лінь шукати , але більше 100 мільйонів користувачів .
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28.02.2025 16:45 Відповісти
Ага, болтай більше.
А, ну знайди цифру більше 100 млн, тільки не домисли журналіста, чи якихось " ікпєрдів- аналітиків", а більш- менш офіційну.
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28.02.2025 17:40 Відповісти
"Болтаете" тут тільки ви ,показуючи своє невігластво
Архів новини за 2001 рік. Самої новини вже за давністю нема.

https://web.archive.org/web/20190510153236/http://www.timewarner.com/newsroom/press-releases/2001/05/09/icq-celebrates-100-million-registered-users

З.І. Ну звичайно зараз мабуть піде щось про не офіційне ...
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28.02.2025 18:29 Відповісти
Трохи нижче посилання на ДУЖЕ ОФІЦІЙНЕ джерело
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28.02.2025 18:50 Відповісти
https://www.britannica.com/technology/ICQ
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28.02.2025 18:29 Відповісти
Новина за 2005 рік. Йдеться про те, що ICQ очолило Топ-10 найчастіше завантажених програм від авторитетного сайту CNET.com:

In June 2000, ICQ downloads from http://Download.com Download.com went past the http://pressreleases.cnetnetworks.com/*******.zhtml?c=67325&p=irol-newsArticle&ID=687146&highlight= 100 million mark, the first program to do so. Within two years, that figure had ******* to 200 million and in July 2002, ICQ was inducted into http://Download.com Download.com's http://www.icq.com/info/press/press_release47.html Hall of Fame. Amazingly, ICQ Pro 2003b, not release until November 2002, has logged another 255 million downloads, according to the http://www.download.com/ICQ-Pro-2003b/3000-2150_4-10171005.html?tag=lst-0-3 counter.

У червні 2000 року кількість завантажень ICQ з Download.com перевищила 100 мільйонів, ставши першою програмою, якій це вдалося. За два роки ця цифра подвоїлася до 200 мільйонів, а в липні 2002 року ICQ було внесено до Зали слави Download.com. Дивовижно, але ICQ Pro 2003b, яка вийшла лише в листопаді 2002 року, за даними лічильника, набрала ще 255 мільйонів завантажень.
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28.02.2025 18:48 Відповісти
https://bit-tech.net/news/cnet_top_10/1/
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28.02.2025 18:55 Відповісти
П с . Журналіст із Кореспондент нет добряче курнув.
Подивися російську вікіпедії

За годы существования ICQ выпустила множество клиентов и претерпела множество изменений. По состоянию на сентябрь 2013 года общая ежемесячная аудитория ICQ в России составляла 7,9 миллиона (в мире - 12,3 миллиона)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ICQ#cite_note-1 [1], на конец 2014 года: в России
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28.02.2025 14:11 Відповісти
Який кореспондент.нет???? Куди Ви дивитесь???
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28.02.2025 14:16 Відповісти
Той " корреспондет", що ти скинув у своєму посиланні.
Чи ти сам не читав
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28.02.2025 14:21 Відповісти
Просто не звернув увагу на посилання в кінці статті. Ви питання про тєлєгу вперто відмовляєтесь вже котрий коментар бачити. Так що мені цю неуважність можна пробачити.

Так шо там, до речі, з тєлєгою?
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28.02.2025 14:33 Відповісти
Так шо там з тєлєгою?
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28.02.2025 14:18 Відповісти
Це ви якось дивно розумієте прочитане . на 2013 було 12 мільйонів бо ICQ було вже забуто ... кількість користувачів не один рік зменшувалась. 100+ мільйонів це набагато раніше до занепаду
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28.02.2025 16:49 Відповісти
Дівчинко, якщо ти по безгуздю щось не розумієш, пишучи з Іспанії, то це на значить, що це так. аською користувався увесь колишній СРСР, і Україна теж, і досить активно. Ти мабуть по малолітству це не застигла..
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28.02.2025 14:16 Відповісти
Дякую, мені 62
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28.02.2025 14:22 Відповісти
так, на початку 2000 років багато хто нею користувався в Україні
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28.02.2025 13:51 Відповісти
хєрню написала
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28.02.2025 13:50 Відповісти
Ти також із їхньої шобли, що не в курсі про відсутність користувачів тієї лабуди в Україні?
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28.02.2025 13:52 Відповісти
Зараз відсутня, а в дев'яності та нульові? Ви жили тоді?
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28.02.2025 13:56 Відповісти
Не знаю, мені 62..
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28.02.2025 13:58 Відповісти
Чіка,так шо там з кацапською тєлєгою?
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28.02.2025 14:06 Відповісти
в неї тоді компютера навіть не було)
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28.02.2025 14:08 Відповісти
Та да, компанія із зовнішньої торгівлі була, а от із ПК, була " напряжонка"
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28.02.2025 14:26 Відповісти
Навіщо ПК в канадській оптовій компанії? Тетриса розкладати?
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28.02.2025 14:38 Відповісти
Нє, російським тролям пер.,и підпалювати
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28.02.2025 15:23 Відповісти
Я із своєю дружиною саме в ICQ і познайомився (в Україні)...
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28.02.2025 16:21 Відповісти
Та звісно, що засрашка єдина на планеті, яка користувалась тим, цим, іншим і в асьці були тільки засрашинці. А ще попов радіво винайшов...
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28.02.2025 17:05 Відповісти
все колись закінчується
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28.02.2025 12:52 Відповісти
Дядя ты дурак?
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28.02.2025 13:00 Відповісти
Він огидно москворотить
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28.02.2025 13:29 Відповісти
Ні... ТИ - ОСОБИСТО...
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28.02.2025 13:27 Відповісти
MS просто купили, а потім знищили конкурента. Поширена практика.
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28.02.2025 13:01 Відповісти
З головою дружиш?
Якщо купили, навіщо знищувати, за умови, що в тебе самого не було аналогічного продукту?
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28.02.2025 13:42 Відповісти
Наташа, йди борщами займайся
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28.02.2025 13:48 Відповісти
Тоб то недружиш
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28.02.2025 13:53 Відповісти
Майкрософт так Nokia купили,хоча тоді вже вона не встигала за конкурентами.
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28.02.2025 13:20 Відповісти
Nokia то просто бренд, а тут програмний продукт
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28.02.2025 13:31 Відповісти
Нє, ну от реально. Ти взагалі ніхєра не знаєш ані про Nokia, а ні про SKype, але дозволяєш собі нести якусь повну ахінею щодо того, в чому взагалі не розбираєшся. Одна "Symbian OS" - це ціла епоха у відповідній галузі.

Реально, займалась би бровами, борщами і дітями. Бо демонструвати настільки тупе ставлення і небажання навіть в вікі почитати по питанню хоч щось - це просто клініка, притаманна тільки кондовим ТП.
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28.02.2025 17:09 Відповісти

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