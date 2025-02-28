В Україні з 1 березня почнуть видавати фіскальні чеки нового зразка

Із 1 березня в Україні запровадять нові форми розрахункових документів (фіскальних чеків). Перехідний термін завершується, і відтермінувань більше не буде.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що попередньою датою, з якої мали застосовуватися нові вимоги до форми та змісту чеків, була 1 січня 2025 року. Але перехідний період продовжили.

"Тобто Мінфін пішов на зустріч бізнесу та відтермінував запровадження нових форм розрахункових документів на два місяці для надання можливості суб’єктам господарювання здійснити заходи щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій", – повідомили в міністерстві.

Також зазначається, що вже з 1 березня 2025 року уряду доручено забезпечити в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Мінфін анонсував продовження перехідного періоду для впровадження нових вимог до розрахункових документів.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року торговці, які здійснюють свою діяльність в населених пунктах з населенням менше 5 тис. осіб, зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків.

РРО обов'язкові для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обов'язковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.