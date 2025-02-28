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Новини
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В Україні з 1 березня почнуть видавати фіскальні чеки нового зразка

рро

Із 1 березня в Україні запровадять нові форми розрахункових документів (фіскальних чеків). Перехідний термін завершується, і відтермінувань більше не буде.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що попередньою датою, з якої мали застосовуватися нові вимоги до форми та змісту чеків, була 1 січня 2025 року. Але перехідний період продовжили.

"Тобто Мінфін пішов на зустріч бізнесу та відтермінував запровадження нових форм розрахункових документів на два місяці для надання можливості суб’єктам господарювання здійснити заходи щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій", – повідомили в міністерстві.

Також зазначається, що вже з 1 березня 2025 року уряду доручено забезпечити в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Мінфін анонсував продовження перехідного періоду для впровадження нових вимог до розрахункових документів.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року торговці, які здійснюють свою діяльність в населених пунктах з населенням менше 5 тис. осіб, зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків.

РРО обов'язкові для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обов'язковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

Автор: 

Мінфін (2925) розрахунки (78) рітейл (172) РРО (25)


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Топ коментарі
+8
Тепер точно заживем!
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28.02.2025 13:33
+5
дайош в кожну палатку та лоток по бухгалтеру!!!!!
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28.02.2025 13:35
+5
в європці зарплата продавця 1000-1500 євро
а в Україні в палатці місячний обіг може бути меньший.
податок на продавця 3750+зарплата + електрика + податок фоп+ вивіз сміття+ прибирання+ РРО
+ охорона.
а якщо палатка в оренді, і власник брав кредит, то він взагалі в сраці!!!
тож не рівняй
МАФи які між висотками дають непоганий прибуток.
на вокзалах, на площах, теж
остальні не живуть та торгують а виживають
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28.02.2025 14:14
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Тепер точно заживем!
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28.02.2025 13:33 Відповісти
Ага ,а програму виробники РРО запустили з 24 лютого і треба за тиждень все поміняти
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28.02.2025 13:35 Відповісти
КРЦ завалили РРОшками, та всі хочуть щоб скорійше їм перепрошили їхні касови.
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28.02.2025 14:36 Відповісти
дайош в кожну палатку та лоток по бухгалтеру!!!!!
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28.02.2025 13:35 Відповісти
наче десь в Європці по іншому
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28.02.2025 14:00 Відповісти
в європці зарплата продавця 1000-1500 євро
а в Україні в палатці місячний обіг може бути меньший.
податок на продавця 3750+зарплата + електрика + податок фоп+ вивіз сміття+ прибирання+ РРО
+ охорона.
а якщо палатка в оренді, і власник брав кредит, то він взагалі в сраці!!!
тож не рівняй
МАФи які між висотками дають непоганий прибуток.
на вокзалах, на площах, теж
остальні не живуть та торгують а виживають
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28.02.2025 14:14 Відповісти
До чого це все сказано? Типу, ой, виживаємо-голодуємо, тому податки платить не будемо - у нас єе обсяги не як десь в Європці - от хай там і платять податки!
А ми тут в Україні - дуже злиденні, але самі розумні на світі, тому податки - то не до нас, нехай обліковують продажи і сплачують податки дурні європейці!

Ото поперечисляли всяких негараздів, аби не платити податки і без жодного докору сумління працювати в чорний нал. Я хиба винний - я дуже злиденний, тому можу грабувати, вбивати і ***"ти гусей!
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28.02.2025 14:31 Відповісти
Розница, если это не торговля подакцизкой, практически 99% на 2 группе ЕН, то есть фиксированная сумма, вне зависимости от размера выручки. Главное - не выйти за пределы лимита. Так что проводят через РРО или не проводят, а налог платится.
И если еще можно понять все РРо-шные строгости при приеме наличных, то вот это вот все при безналичной форме расчета (любой, неважно), когда деньги проходят через банк и контролируются абсолютно элементарно - вообще не имеет фискального смысла.
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28.02.2025 18:08 Відповісти
Интересно. Хоть когда нибудь наши журноламеры научатся не перевирать информацию. По безналичной торговле вопросов с использованием РРО/ПРРО вагон и тележка. Доходят до судов, где-то выигрывает предприниматель, где-то ГНИды, но мы безапеляционно напишем "должны".
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28.02.2025 13:38 Відповісти
Чем сложнее отчетность,тем проще брать хабари,агенты гетьмановича уже выходят на охоту.
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28.02.2025 13:39 Відповісти
Гетьманович-це хто?
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28.02.2025 13:53 Відповісти
в магазинах прям повний аншлаг, якеж необхідне та важливе впровадження.
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28.02.2025 14:31 Відповісти
наступний крок - дірка та бірка до вуха кожному пересічному
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28.02.2025 14:45 Відповісти

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