БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 072 5

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві. Що відомо?. ФОТО

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів.

Обшуки у службових приміщеннях компаній відбуваються у межах розпочатого кримінального провадження, повідомляє пресслужба Поліції, не наводячи подробиць.

Детальнішу інформацію у відомстві пообіцяли уточнити згодом.

Проведення обшуків у своїх офісах підтвердили у корпорації "Артеріум", АТ "Фармак" та фармацевтичній компанії "Дарниця", пише українська редакція Forbes.

Керівник одного із підприємств розповів виданню, що слідчі дії почалися приблизно о 7:30 ранку і відбувається за участю поліції та СБУ, які "блокують роботу підприємства".

"Обшуки, які сьогодні відбуваються, – по темі нашого одного з дистрибʼютерів, який є на українському ринку, щодо продажі в цій держзакупівлі. Ми не розуміємо нашу роль у цьому, тому що ми не приймаємо участь у торгах, ми лише відвантажуємо дистриб’ютору", – розповів топ-менеджер.

Він уточнив, що йдеться про дистрибʼютора "Волиньфарм".

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків
Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків
Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків
Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків
Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків

Читайте також: Аптечний бум: З початку року в Україні відкрили майже 1000 нових аптек

Як повідомлялося, від початку лютогопрезидент Володимир Зеленський почав критикувати завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

13 лютого Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня. 

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати

Автор: 

ліки (573) обшук (605) Нацполіція (509) СБУ (1536) фармацевтика (44)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з логікою у ментів-понтів завжди була кабзда.
показати весь коментар
28.02.2025 14:08 Відповісти
Думаю, мета цих рухів не навести порядок на ринку фармпродукції, а "побрити" дистрибюторів та виробників, отримавши контроль над грошовими потоками та долі в бізнесах.
показати весь коментар
28.02.2025 15:32 Відповісти
Це говорить про те,що президент все таки знає проблеми людей.Зовсім не ізольований від суспільства і чудово розуміє,що люди хочуть,кого люди ненавидять і що людям треба.Тільки от робити це все потрібно було на початку каденціі,а не тепер.Тепер йому не повірять ні люди,ні бариги...
показати весь коментар
28.02.2025 16:48 Відповісти
как в тебе уживаются два человека, юрик? ты в 2019 голосовал за лозунги и брехню, а в 2025 ты понял, что тебя обманули, но всё одно продолжаешь верить в прекрасного президента!
показати весь коментар
28.02.2025 17:08 Відповісти
13 лютого Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.
Лучше бы ты сдохло с путиным в обнимку
показати весь коментар
01.03.2025 14:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 