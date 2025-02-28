Оптимізація закладів вищої освіти: Міністр Лісовий розповів, що робитимуть з майном закритих вишів

У процесі оптимізації мережі закладів вищої освіти вивільняються великі обсяги нерухомості, у першу чергу її передаватимуть іншим навчальним закладам або Силам оборони, або ж виставлятимуть на приватизацію.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, повідомляється на сайті парламенту.

За словами міністра, вже розроблені критерії, за якими відбуватиметься оптимізація закладів вищої освіти, і ключовий з них – це демографічна ситуація в регіоні. На його думку, університети з невеликою кількість студентів не можуть бути конкурентоспроможними і не мають фінансуватися за рахунок держави.

Лісовий також визнав, що внаслідок оптимізації закладів вищої освіти звільнятиметься "цілі майнові комплекси". Він описав принципи, за якими це майно використовуватимуть.

"Перше. Всі майнові комплекси, які вивільняються, і внаслідок перегляду мережі, і внаслідок інших чинників, ми перш за все передаємо закладам освіти, в тому числі переміщеним закладам освіти, або розширюємо спроможності існуючих закладів освіти. Якщо цієї потреби немає, ми передаємо їх силам оборони, які звертаються до нас", – розповів Лісовий. "Якщо цієї потреби немає і силам оборони не підходять деякі комплекси, бо багато у нас є хороших об'єктів, але туди їздять підрозділи і кажуть: ні, це далеко, це нам не підходить, – тоді ми передаємо, пропонуємо їх для потреб внутрішньо переміщених осіб. І якщо і це не підходить, – Фонд держмайна і аукціон. От такий підхід до управління майном, яке вивільняється", – додав міністр.

Водночас він зазначив, що проживання ВПО у студентських гуртожитках має бути тимчасовим заходом.

Як повідомлялося, рік тому заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький заявив, що в Україні потрібно зменшити кількість закладів вищої освіти, зважаючи на падіння кількості випускників шкіл.

Він зауважував, що у 2024 році в Україні було близько 360 тис. випускників шкіл, тоді як у 2008 році ця кількість досягала 640 тис.

Водночас, за його словами, у 2008 році функціонувало приблизно 350 закладів вищої освіти і в середньому на один заклад освіти припадало 6700 студентів. У 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було лише 3400 студентів. Тому внаслідок оптимізації в Україні має залишитись близько 100 вишів, казав Винницький.