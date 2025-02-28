Як правильно обрати нотаріуса: поради від Мін’юсту

У Міністерстві юстиції зібрали для українців поради, які допоможуть обрати правильно обрати нотаріуса.

Відповідні поради оприлюднила пресслужба Мін’юсту.

Відповідно до закону "Про нотаріат", нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність.

Він, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Як наголошують у міністерстві, нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче магістра; має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них щонайменше три роки – на посаді помічника нотаріуса або консультанта державної нотаріальної контори;

Нотаріус також має скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

На що обов’язково потрібно звернути увагу

Нотаріус не має права здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, крім заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених законом.

Кожному приватному нотаріусу територіальний орган Міністерства юстиції видає реєстраційне посвідчення, у якому зазначаються нотаріальний округ та адреса робочого місця нотаріуса.

Він має печатку із зображенням Державного Герба України, яка містить слова "приватний нотаріус", його прізвище, ім’я та по батькові, назву нотаріального округу.

Перевірити інформацію про нотаріуса можна в Єдиному реєстрі нотаріусів, де містяться відомості про державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та нотаріусів.

"Встановити, що перед Вами обраний нотаріус, можливо за допомогою документів, що підтверджують громадянство України та посвідчують особу. Перелік таких документів передбачений статтею 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", – наголосили у Мін’юсті.

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Важливо, що нотаріус не може делегувати свої повноваження іншим особам. Зокрема, помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.

Нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.

В окремих випадках, якщо особа не може з’явитися в зазначене приміщення, а також якщо того вимагають особливості нотаріальної дії, вони можуть бути вчинені поза зазначеними приміщеннями.