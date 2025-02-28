Українські аграрії зможуть отримати 615 модульних зерносховищ від ФАО. Які умови?

В Україні починається реєстрація для отримання модульних зерносховищ місткістю 1 тис. тонн. Фермери, які бажають взяти участь у програмі, можуть подати заявку на отримання допомоги через Державний аграрний реєстр до 19 березня 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

У межах цієї ініціативи Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) передасть 615 модульних зерносховищ агровиробникам, які обробляють землю в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

"Кожен відібраний для участі у програмі фермер отримає одне зерносховище для свого господарства, що дозволить безпечно зберігати врожай для подальшого використання або продажу. Ініціатива забезпечить зберігання понад 600 тис тонн зерна", – сказано в повідомленні.

Хто зможе отримати

Для участі у програмі фермери повинні обробляти від 200 до 1 000 гектарів офіційно зареєстрованих земель, які активно використовуються для сільськогосподарського виробництва.

Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми отримають підтвердження через ДАР та будуть повідомлені про час та місце отримання допомоги.

У Мінагрополітики зауважили, що подання заявки не гарантує отримання модульного зерносховища, оскільки їхня кількість обмежена.

Як повідомлялося, український агросектор у 2024 році встановив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

До того стало відомо, що близько 60% експортної виручки України забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство є підтримкою ддля 400 млн людей у світі.