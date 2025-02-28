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Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США та євро після зниження на початку цього тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 3 березня, на рівні 41,4313 грн/$, порівняно із 41,5140 грн/$ у п'ятницю. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 38 копійок до 43,1134 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2160) гривня (1539) курс (1492) НБУ (9258) обмін валюти (694)


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Мені дуже цікаво, з яких таких уйов зміцнюється гривня? Іде війна, економіка на грані виживання, в більшості регіонів виробництво занепадає, війна потребує все більше грошей, а гривня "міцніє". Не розумію. Може ЗЕлупня з ******* та арахамом свої вкрадені активи повернули державі.... Тоді може бути плюс ці 38 копійок....
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28.02.2025 16:56 Відповісти

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