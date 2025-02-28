Український бізнес та представники ЄС обговорили дорожню карту євроінтеграції молочного сектору

У четвер, 27 лютого, відбулася вступна зустріч "Дорожня карта інтеграції в ЄС – молочний сектор України", на якій учасники молочного ринку висловили свою готовність адаптуватися до європейських вимог.

Про це повідомляє пресслужба Спілки молочних підприємств України.

Крім профільних асоціацій та бізнесів, у зустрічі взяли участь представники Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства економіки та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Від інституцій ЄС на заході були присутні представники Генерального директорату сільського господарства та сільського розвитку, Європейської молочної асоціації (EDA), Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.

Під час зустрічі українські виробники молока та переробники висловили свою готовність адаптуватися до вимог ЄС, орієнтуючися на Дорожню карту та підкреслили її важливість.

Водночас представники європейських організацій заявили, що українські молочники своєю стійкістю вже довели, що є частиною європейської лактосфери і європейські колеги підтримають їх на шляху до євроінтеграції.

Як наголосили в СМПУ, робота над Дорожньою картою євроінтеграції молочного сектору почалася.

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Як повідомлялося, упродовж 14-15 листопада у Римі відбулася 24-та щорічна конференція учасників Європейської молочної асоціації. У ній також взяла участь українська делегація – представники Спілки молочних підприємств України, серед яких такі компанії як "КОМО", "Волошкове поле", "Ічнянський молочно-консервний комбінат" та "Молочний альянс".

За результатами зустрічей підписано спільне звернення до уряду України та ЄС із закликом прискорення євроінтеграційних процесів нашої країни та збільшення інвестицій у галузь.