"Газпром" рекордно збільшив експорт газу до Європи через Туреччину після втрати транзиту через Україну

Поставки російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" у лютому оновили історичний максимум, перевищивши 55 млн кубометрів на добу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на статистику європейських газотранспортних операторів, передає The Moscow Times.

Після припинення поставок газопроводами "Ямал-Європа" та "Північний потік" та закриття з січня цього року транспортування російського газу через Україну в "Газпрому" залишилася єдина гілка до Європи – через Туреччину потужністю 15,75 млрд кубометрів на рік.

У лютому 2025 року поставки російського газу по "Турецькому потоку" до Європи в добовому обчисленні зросли на 30,7%, до 55,8 млн кубометрів на добу з 42,7 млн кубометрів на добу в лютому 2024 року і додали 10% даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем.

"Газпром", який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 року припинив публікацію статистики.

Як свідчать розрахунки Reuters, загалом експорт "Газпрому" до Європи ниткою "Турецького потоку" в лютому цього року попередньо склав близько 1,56 млрд кубометрів проти 1,24 млрд кубометрів роком раніше, у січні він був на рівні 1,57 млрд кубометрів.

Поставки "Газпрому" до Європи у 2024 році, за даними Reuters, зросли на 13%, до 32 млрд кубометрів газу з 28,3 млрд кубометрів роком раніше.

На піку експорту "Газпрому" у 2018-2019 роках постачавки "Газпрому" до Європи перевищували 175-180 млрд кубометрів, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.

Раніше Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомляв, що Європейський Союз витратив більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Так, ЄС закупив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро попри зусилля, спрямовані на те, щоб позбутися залежності від палива країни-агресора.

Наприкінці лютого цього року повідомлялося, що запаси газу у європейських сховищах знизилися до близько 24 мільярдів кубометрів, що на 36% менше, ніж було станом на цей час минулого року.

Окрім того, європейські біржові ціни на газ зросли на 3% і сягнули $500 за тисячу кубометрів в останній торговий день зими.