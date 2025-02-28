"Газпром" рекордно збільшив експорт газу до Європи через Туреччину після втрати транзиту через Україну
Поставки російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" у лютому оновили історичний максимум, перевищивши 55 млн кубометрів на добу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на статистику європейських газотранспортних операторів, передає The Moscow Times.
Після припинення поставок газопроводами "Ямал-Європа" та "Північний потік" та закриття з січня цього року транспортування російського газу через Україну в "Газпрому" залишилася єдина гілка до Європи – через Туреччину потужністю 15,75 млрд кубометрів на рік.
У лютому 2025 року поставки російського газу по "Турецькому потоку" до Європи в добовому обчисленні зросли на 30,7%, до 55,8 млн кубометрів на добу з 42,7 млн кубометрів на добу в лютому 2024 року і додали 10% даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем.
"Газпром", який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 року припинив публікацію статистики.
Як свідчать розрахунки Reuters, загалом експорт "Газпрому" до Європи ниткою "Турецького потоку" в лютому цього року попередньо склав близько 1,56 млрд кубометрів проти 1,24 млрд кубометрів роком раніше, у січні він був на рівні 1,57 млрд кубометрів.
Поставки "Газпрому" до Європи у 2024 році, за даними Reuters, зросли на 13%, до 32 млрд кубометрів газу з 28,3 млрд кубометрів роком раніше.
На піку експорту "Газпрому" у 2018-2019 роках постачавки "Газпрому" до Європи перевищували 175-180 млрд кубометрів, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.
Раніше Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомляв, що Європейський Союз витратив більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Так, ЄС закупив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро попри зусилля, спрямовані на те, щоб позбутися залежності від палива країни-агресора.
Наприкінці лютого цього року повідомлялося, що запаси газу у європейських сховищах знизилися до близько 24 мільярдів кубометрів, що на 36% менше, ніж було станом на цей час минулого року.
Окрім того, європейські біржові ціни на газ зросли на 3% і сягнули $500 за тисячу кубометрів в останній торговий день зими.
Будь ласка, зачекайте...
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не ті організації
Це раз.
Друге- стаття дуже некоректна.
1.В ЄС надходить газ не Турецьким потоком, а його європейською ниткою-Балканським потоком. Ключове у цьому- Турецький потік-то що заходить із рф в Туреччину. А крім російського газу туди приходить ще і азербайджанський газ.
2 і Головне. В Балканськиф потік ( 16 млрд в рук)потрапляє не тільки газ з хабу в Туреччині, а і газ з терміналів у Греції( США, КАТАР, АЛЖИР).
Так що як були трубопровіднгого газу газпрому такі споживачі як Словеччина, Угорщина і трансністрія, так і залишилися.
На якому напрямку ? В якій бригаді ?
А ось на форумі , тут , бачу тебе посиійно
і три роки на дивані.
деколи їду по справах які мені нарізають мої зяті або донька.
їх четверо, всі УБД, реальні.
один зараз на Ізюмі Другий на Херсонському.
дван, не показник, якщо в родині більшість реальні УБД
Просто набридло вже читати деяких "героїв" ... всі такі "розумні" що аж ...
ІМХО - про війну і все що з нею пов'язано може говорити лише той , хто там був ...
бо дійсно деколи читаєш як хтось повчає як жити а прапорець то полща, то чехія, германія ірландія сша канада.
і думаєш.
а не пішлиб ви на....й з своїми дописами.
он воно як?
треба бути уважним.
а тепер, отой бюргер виригає свою радість арабами, африканцями, газом, нафтою.
бюргер загинається на трьох роботах. сирієць з афганцем, за велфер, гвалтує неповнолітніх німок та ганяє наркоту.
скільки гімна вона вигребла після подібних анжелок.
що б повернути британію на її законне місце.
папєрєднікі настільки засрали нащадків кельтів та саксів, що якась недорозвинена аргентина вирішила, що піймала свого обдовбаного бога за яйця.
ось шматочок з Вікіпедії часів НЕДОДИКТАТОРА зе про Коротевича , котрий зараз в абьятіях Єрмака ...
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За наказом Верховного головнокомандувача України, бійці бригади припинили оборону Маріуполя та Азовсталі після чого всі оборонці міста потрапили в полон.В полоні провів 4 місяці за гратами в одиночній камері в повній ізоляції в м. Москва у в'язниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0 «Лефортово».Був обміняний під час обміну 21 вересня 2022 року.З початку повернення до України, через перебування командира полку «Азов» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Прокопенка в полоні в Туреччині, тимчасово виконував обов'язки командира полку «Азов». У січні 2023 року полк Азов за наказом Верховного головнокомандувача президента Володимира Зеленського був переформатований в 12 бригаду спеціального призначення «Азов».Богдан Кротевич виконував обов'язки командира бригади, та займався комплектацією та підготовкою бригади.
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24 червня Богдан Кротевич подав заяву в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР на командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB ОСУВ «Хортиця» генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Содоля з приводу неадекватного керування підрозділами, та втратою управління обороною Маріуполя що понесло за собою великі втрати особового складуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5].