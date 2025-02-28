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Новини
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"Газпром" рекордно збільшив експорт газу до Європи через Туреччину після втрати транзиту через Україну

Поставки російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" у лютому оновили історичний максимум, перевищивши 55 млн кубометрів на добу. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на статистику європейських газотранспортних операторів, передає The Moscow Times.

Після припинення поставок газопроводами "Ямал-Європа" та "Північний потік" та закриття з січня цього року транспортування російського газу через Україну в "Газпрому" залишилася єдина гілка до Європи – через Туреччину потужністю 15,75 млрд кубометрів на рік.

У лютому 2025 року поставки російського газу по "Турецькому потоку" до Європи в добовому обчисленні зросли на 30,7%, до 55,8 млн кубометрів на добу з 42,7 млн кубометрів на добу в лютому 2024 року і додали 10% даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем.

"Газпром", який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 року припинив публікацію статистики.

Як свідчать розрахунки Reuters, загалом експорт "Газпрому" до Європи ниткою "Турецького потоку" в лютому цього року попередньо склав близько 1,56 млрд кубометрів проти 1,24 млрд кубометрів роком раніше, у січні він був на рівні 1,57 млрд кубометрів.

Поставки "Газпрому" до Європи у 2024 році, за даними Reuters, зросли на 13%, до 32 млрд кубометрів газу з 28,3 млрд кубометрів роком раніше.

На піку експорту "Газпрому" у 2018-2019 роках постачавки "Газпрому" до Європи перевищували 175-180 млрд кубометрів, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.

Раніше Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомляв, що Європейський Союз витратив більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Так, ЄС закупив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро попри зусилля, спрямовані на те, щоб позбутися залежності від палива країни-агресора.

Наприкінці лютого цього року повідомлялося, що запаси газу у європейських сховищах знизилися до близько 24 мільярдів кубометрів, що на 36% менше, ніж було станом на цей час минулого року.

Окрім того, європейські біржові ціни на газ зросли на 3% і сягнули $500 за тисячу кубометрів в останній торговий день зими.

Автор: 

газ (7922) Газпром (2554) росія (14164) Туреччина (1113) експорт (3825) Євросоюз (5094)


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Топ коментарі
+6
Якщо ви пане не помітили то ми воюєм не за демократію а за своє виживання
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28.02.2025 17:08
+2
А ви воюйте далі ... за демократію
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28.02.2025 17:04
+2
Ти особисто воюєш ?
На якому напрямку ? В якій бригаді ?
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28.02.2025 17:10
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санкції санкції,
не ті організації
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28.02.2025 17:03 Відповісти
З санкціями все ОК. Ваш карло- пу щодня верещить, щоб санкції зняли.
Це раз.
Друге- стаття дуже некоректна.
1.В ЄС надходить газ не Турецьким потоком, а його європейською ниткою-Балканським потоком. Ключове у цьому- Турецький потік-то що заходить із рф в Туреччину. А крім російського газу туди приходить ще і азербайджанський газ.
2 і Головне. В Балканськиф потік ( 16 млрд в рук)потрапляє не тільки газ з хабу в Туреччині, а і газ з терміналів у Греції( США, КАТАР, АЛЖИР).
Так що як були трубопровіднгого газу газпрому такі споживачі як Словеччина, Угорщина і трансністрія, так і залишилися.
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28.02.2025 17:58 Відповісти
А ви воюйте далі ... за демократію
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28.02.2025 17:04 Відповісти
Якщо ви пане не помітили то ми воюєм не за демократію а за своє виживання
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28.02.2025 17:08 Відповісти
Ти особисто воюєш ?
На якому напрямку ? В якій бригаді ?
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28.02.2025 17:10 Відповісти
там де й ви воюєте за демократію
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28.02.2025 17:11 Відповісти
вже 3 роки тут , а тебе поруч не видно ...
А ось на форумі , тут , бачу тебе посиійно
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28.02.2025 17:15 Відповісти
ящо ви мене бачите тут постійно отже ви також тут постійно? логічно?
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28.02.2025 17:16 Відповісти
Коли старлінк працює зазираю інколи - подивиться на "героїв" форумних , які сидячи на дивані , пишуть тут за що ми воюємо
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28.02.2025 17:19 Відповісти
Не знаю правда що ви воюєте якщо правда то велика вам дяка,але якщо б не тил ви б навоювали би як старий на рядні,трі дні максимум,не можуть усі воювати,ніколи такого не було і не буде.ми без вас ніхто а ви без нас ніхто.Змиріться з цим і бережіть себе!!!
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28.02.2025 17:22 Відповісти
я а дивані, зараз
і три роки на дивані.
деколи їду по справах які мені нарізають мої зяті або донька.
їх четверо, всі УБД, реальні.
один зараз на Ізюмі Другий на Херсонському.
дван, не показник, якщо в родині більшість реальні УБД
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28.02.2025 17:27 Відповісти
Тут не про це ...
Просто набридло вже читати деяких "героїв" ... всі такі "розумні" що аж ...
ІМХО - про війну і все що з нею пов'язано може говорити лише той , хто там був ...
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28.02.2025 17:32 Відповісти
згоден!!
бо дійсно деколи читаєш як хтось повчає як жити а прапорець то полща, то чехія, германія ірландія сша канада.
і думаєш.
а не пішлиб ви на....й з своїми дописами.
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28.02.2025 17:40 Відповісти
Хтось ще вважає що нам допомагають ?!!
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28.02.2025 17:11 Відповісти
Звісно, у вас, на роісії навіть дуже вважають. Карло- пу, піськоф і лошадь, увесь час верещать, що б припинили " допомогу Україні", бо дуже багато ваших орків забитими стають.
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28.02.2025 17:50 Відповісти
Дякуємо потужним партньорам.
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28.02.2025 17:11 Відповісти
А як гладко стелили про припинення транзиту через Україну - "ну тепер Газпром точно не зможе заробляти, санкції в дії".
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28.02.2025 17:13 Відповісти
Не хвилюйтеся - нафтопровід , через Україну , і зараз працює на всю !
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28.02.2025 17:34 Відповісти
https://www.moscowtimes.ru/2025/02/28/gazprom-ustanovil-rekord-popostavkam-gaza-vevropu-cherez-turtsiyu-a156677 передає The Moscow Times

он воно як?
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28.02.2025 17:16 Відповісти
експорт "Газпрому" до Європи ниткою "Турецького потоку"
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28.02.2025 17:26 Відповісти
зараз буде дуже багато усіляких вкидів про потужність кацапів, про неспроможність рожевих європейців та зрадників піндосів.
треба бути уважним.
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28.02.2025 17:35 Відповісти
ага!
а тепер, отой бюргер виригає свою радість арабами, африканцями, газом, нафтою.
бюргер загинається на трьох роботах. сирієць з афганцем, за велфер, гвалтує неповнолітніх німок та ганяє наркоту.
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28.02.2025 18:18 Відповісти
тобто історію залізної маргарет ви не знаєте?
скільки гімна вона вигребла після подібних анжелок.
що б повернути британію на її законне місце.
папєрєднікі настільки засрали нащадків кельтів та саксів, що якась недорозвинена аргентина вирішила, що піймала свого обдовбаного бога за яйця.
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28.02.2025 18:38 Відповісти
Подвійна гра Ердогана когось ще дивує? Він вже готує стіл для СТАМБУЛЬСЬКИХ-2, угод ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ - 3,14 даРАШКА
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28.02.2025 17:23 Відповісти
Чому 3,14 даРАШКА дозволила Ердогану приймати участь у історії з полоненими АЗОВУ? Чому зарах Котоевич став співпрацювати з зе-Єрмакомародератом, закінчивши службу в ЗСУ й гонячи на можливе президенствсто ЗАЛУЖНОГО?
ось шматочок з Вікіпедії часів НЕДОДИКТАТОРА зе про Коротевича , котрий зараз в абьятіях Єрмака ...
..........................

За наказом Верховного головнокомандувача України, бійці бригади припинили оборону Маріуполя та Азовсталі після чого всі оборонці міста потрапили в полон.В полоні провів 4 місяці за гратами в одиночній камері в повній ізоляції в м. Москва у в'язниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0 «Лефортово».Був обміняний під час обміну 21 вересня 2022 року.З початку повернення до України, через перебування командира полку «Азов» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Прокопенка в полоні в Туреччині, тимчасово виконував обов'язки командира полку «Азов». У січні 2023 року полк Азов за наказом Верховного головнокомандувача президента Володимира Зеленського був переформатований в 12 бригаду спеціального призначення «Азов».Богдан Кротевич виконував обов'язки командира бригади, та займався комплектацією та підготовкою бригади.
.................

24 червня Богдан Кротевич подав заяву в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР на командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB ОСУВ «Хортиця» генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Содоля з приводу неадекватного керування підрозділами, та втратою управління обороною Маріуполя що понесло за собою великі втрати особового складуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5].
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28.02.2025 17:28 Відповісти
а які плюси для України від відмови від транзиту російського газу? мінуси то всім відомі
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28.02.2025 17:25 Відповісти
Як, не може бути, а що Європа продовжує купляти російський газ, от сученята кончені
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28.02.2025 19:08 Відповісти

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