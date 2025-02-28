У Росії відзавтра імпортні макарони подорожчають на 30%

Один із найбільших іноземних постачальників макаронних виробів до Росії – італійська компанія Barilla – з 1 березня підвищить ціни на свою продукцію на 15-30%.

Про це йдеться в листі компанії на адресу торгових мереж, передає The Moscow Times.

Джерела на ринку уточнюють, що подорожчає тільки та продукція Barilla, яка ввозиться в Росію, а ціни на товари, вироблені в РФ, поки що залишаться незмінними. При цьому на імпорт припадає близько 20% російського асортименту компанії.

Найсильніше зростуть відпускні ціни на макаронні вироби без глютену – спагетті, фузіллі та пенне рігате. Вони подорожчають на 30%. Лазанья, феттуччіні, тальятелле та фарфалле стануть дорожчими на 20%, а більшість соусів Barilla – на 15%.

В італійській компанії пов'язали зміну цін з ослабленням рубля та збільшенням із 2 лютого 2025 року на 10% мита. Згідно з ухваленими в Росії наприкінці минулого року змінами, ставка для макаронних виробів з "недружніх" країн становить 25% від митної вартості, але не менше 0,46-0,93 євро за 1 кг, залежно від виду продукції.

У Росії макарони Barilla є одними з найпопулярніших.

У грудні минулого року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Анатолій Аксаков підтримав ідею повернення продуктових талонів, як у СРСР. На думку Аксакова, "ініціатива має здорову основу" та її потрібно поширити на всю Росію: так "люди, які мають потребу", "за будь-яких обставин знатимуть, що вони забезпечені відповідним мінімумом продуктів і товарів, які необхідні для життя".

Перед тим стало відомо, що продукти харчування в Росії 2025 року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.