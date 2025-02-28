Ще одна пов’язана з Новинським компанія зупинила видобуток газу через санкції

Газовидобувне підприємство "Пром-Енерго Продукт" зупинило видобуток газу на Харківщині через санкції.

До цього воно видобувало 30 тисяч кубометрів газу та 1 тонну конденсату на добу, повідомляє пресслужба групи Smart Energy.

В компанії нагадали, що понад місяць тому через зупинку дії спеціальних дозволів зупинила видобуток вуглеводнів на Полтавщині інша компанія групи – Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед". Вона видобувала 210 тисяч кубометрів природного газу, 35 тонн конденсату, 25 тонн нафти та 19 тонн зрідженого газу на добу.

За оцінками групи, через зупинку видобутку цими підприємствами до кінця 2025 року Україна недоотримає 85,5 млн кубометрів газу, а бюджет втратить 1,15 млрд грн.

У Smart Energy додали, що внаслідок попередньої зупинки роботи "Пром-Енерго Продукту" було втрачено 50% продуктивності свердловин. Якщо до травня 2023 року підприємство видобувало 50-55 тисяч кубометрів газу на добу, то після розблокування роботи видобуток вдалося відновити лише до 25-30 тисяч кубометрів.

Як повідомлялося, компанія "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", що входить до групи Smart Energy, з 23 січня розпочала роботи з припинення видобутку вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському та Свиридівському родовищах у Полтавській області.

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Зупинка видобутку пов’язана з рішенням Держслужби геології та надр, яка 15 листопада 2024 року зупинила дію спецдозволів на видобуток вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському, Свиридівському та Васищівському родовищах компаній з групи Smart Energy у зв’язку з санкціями РНБО щодо її власників.

Нагадаємо, у квітні-травні 2023 року Держгеонадр вже зупиняла дію трьох спецдозволів компаній групи Smart Energy через санкції проти проросійського ексдепутата Вадима Новинського, якого СБУ вважає справжнім власником компанії.

Йшлося про Островерхівське родовище (природний газ, конденсат, супутні компоненти) у Харківській області ПрАТ "Укргазвидобуток", Васищівське родовище (природний газ) у Харківській області ТОВ "Пром-Енерго Продукт" та Свистунівсько-Червонолуцьке родовище (природний газ) у Полтавській області ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

Держгеонадр відновила дію спецдозволів цих компаній наприкінці червня 2024 року, після ухвалення коригуючого рішення РНБО. Втім, вже у жовтні 2024 року РНБО запровадило санкції проти п'яти громадян Кіпру, на яких переоформили компанії групи Smart Energy Новинського наприкінці 2022 року.

Що відомо про санкції проти Новинського?

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

СБУ відкрила справу проти Новинського через спробу вивести бізнес з-під санкцій. 10 квітня 2023 року СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського.

За даними СБУ, у рамках справи було арештовано активи Новинського, загальна вартість яких становить понад 10,5 млрд грн. Зокрема, арештовано корпоративні права компаній ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та підприємствах, що входять до його складу.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.