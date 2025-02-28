"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на весняні вихідні, яких під час війни офіційно немає

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Карпат та Львова на 7-9 березня.

"Призначаємо додаткові поїзди на весняні вихідні!", – повідомила пресслужба залізничної компанії.

Зокрема, призначено:

додатковий поїзд №213/214 Київ - Ясіня. Він відправиться із Києва 8 березня о 23:00 і прибуде до Ясіні 9 березня о 14:17. Зворотно з Ясіні поїзд вирушить 9 березня о 18:05, у Києві він буде 10 березня о 09:18. Маршрут потяга пролягатиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель та Ворохту.

додаткові рейси поїзд "Інтерсіті" №777/778 Київ - Львів на 7, 8, 9 березня. Потяг відправлятиметься із Києва о 06:51 і прибуватиме до Львова о 13:23. Зі Львова він вирушить о 14:10 і буде у Києві о 21:04. Рухомий склад – двоповерховий електропоїзд Skoda.

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Як повідомлялося, статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" призупинено дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає додаткові вихідні дні, у тому числі у Міжнародний жіночий день 8 березня. Тому офіційно вони є звичайними робочими днями. Проте приватні компанії можуть зробити їх вихідними на власний розсуд.