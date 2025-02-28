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ООН перестала допомагати деяким регіонам України через скорочення підтримки США

ООН призупинила фінансову допомогу деяким регіонам України через скорочення підтримки США

ООН призупинила надання фінансової допомоги деяким регіонам України через скорочення підтримки з боку США. 

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на брифінгу в Нью-Йорку 28 лютого, передає Укрінформ.  

"Хочу почати з того, щоб висловити глибоке занепокоєння через інформацію, яку за останні 48 годин отримали агентства ООН та багато гуманітарних неурядових організацій щодо значного скорочення фінансування з боку США. Наслідки будуть жахливими для вразливих людей у всьому світі. В Україні програми з прямими виплатами постраждалим - головна частина гуманітарної відповіді, яка досягла 1 млн людей у 2024 році – була призупинена в ключових регіонах", – повідомив Гуттереш.

За його словами, ці фінансові скорочення програм, і в ряді інших країн світу, призведуть до того, що світ "стане менш здоровим, менш безпечним і менш процвітаючим".

"Я лише можу сподіватися, що ці рішення будуть скасовані, на основі більш детального перегляду. І цей заклик також поширюється і до інших країн, які нещодавно оголосили про скорочення в гуманітарній допомозі та розвитку", – зазначив Гуттереш.

Наприкінці січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Організація об'єднаних націй у 2025 році планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги українцям. Це передбачає план гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні.

Як повідомлялося, у листопаді Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із загальним бюджетом $2,1 млрд.

Автор: 

ООН (357) допомога (1531) США (4862) фінансування (2023) підтримка (42)


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