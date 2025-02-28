ООН перестала допомагати деяким регіонам України через скорочення підтримки США

ООН призупинила надання фінансової допомоги деяким регіонам України через скорочення підтримки з боку США.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на брифінгу в Нью-Йорку 28 лютого, передає Укрінформ.

"Хочу почати з того, щоб висловити глибоке занепокоєння через інформацію, яку за останні 48 годин отримали агентства ООН та багато гуманітарних неурядових організацій щодо значного скорочення фінансування з боку США. Наслідки будуть жахливими для вразливих людей у всьому світі. В Україні програми з прямими виплатами постраждалим - головна частина гуманітарної відповіді, яка досягла 1 млн людей у 2024 році – була призупинена в ключових регіонах", – повідомив Гуттереш.

За його словами, ці фінансові скорочення програм, і в ряді інших країн світу, призведуть до того, що світ "стане менш здоровим, менш безпечним і менш процвітаючим".

"Я лише можу сподіватися, що ці рішення будуть скасовані, на основі більш детального перегляду. І цей заклик також поширюється і до інших країн, які нещодавно оголосили про скорочення в гуманітарній допомозі та розвитку", – зазначив Гуттереш.

Наприкінці січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Організація об'єднаних націй у 2025 році планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги українцям. Це передбачає план гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні.

Як повідомлялося, у листопаді Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із загальним бюджетом $2,1 млрд.