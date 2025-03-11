Перевірка обходу санкцій: Мін’юст проаналізує банкрутство Сумського НВО

Міністерство юстиції України вирішило проаналізувати ситуацію з відкриттям провадження про банкрутство АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Там нагадали, що процедура банкрутства не може бути використана для обходу санкцій. Як приклад у Мін'юсті навели випадок із ТОВ "Калушський трубний завод", коли суд чітуо встановив цю вимогу.

Зокрема, суд визнав, що узгоджені дії ініціюючих кредиторів та боржника щодо штучного створення кредиторських вимог із метою виведення майна в інтересах кінцевих підсанкційних російських власників є зловживанням правом.

Суди сформулювали правову позицію: під час дії санкції у вигляді блокування активів забороняється вчинення будь-яких дій (як підсанкційними особами, так і третіми особами), які призводять до зменшення обсягу активів підсанкційної особи.

"Міністерство юстиції брало участь у напрацюванні та розробці законопроєкту щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення або обхід санкцій. Його ухвалення дозволить створити дієвий механізм запобігання подібним та будь-яким іншим спробам порушення санкцій та забезпечити невідворотність покарання для осіб, які намагаються обійти санкційні обмеження чи утворити схеми для їхнього обходу", – зазначили в Мін'юсті.

Що відомо про справу

Сумське НВО (колишній завод ім. Фрунзе, номінальний власник – Repenio Holding Limited, реальний – російська "Група ГМС") спеціалізується на виробництві обладнання для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості.

2023 року Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави українських активів "Групи ГМС" та її власників Германа Цоя, Володимира Лук'яненка-старшого та Володимира Лук'яненка-молодшого.

29 жовтня 2024 року ВАКС дозволив конфіскувати Сумське НВО та інші компанії групи ГМС, і наразі справа перебуває на розгляді в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, Мін’юст подав позов про конфіскацію активів Володимира Лук’яненка, його сина, росіянина Германа Цоя та АТ "Група ГМС" на початку листопада.

"Групи ГМС" – машинобудівний холдинг зі штаб-квартирою у Москві, виробник насосів, компресорів і нафтогазового обладнання, активи якого розташовані в РФта Україні.