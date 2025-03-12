Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ослаблення курсу долара

Ціни на нафту зросли 12 березня через слабший долар, але все більші побоювання щодо сповільнення економічного спаду в США та впливу тарифів на глобальне економічне зростання.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 51 цент, до $70,07 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI підвищилися на 52 центи, до $66,77 за барель, передає Укрінформ.

За словами старшого стратега з сировинних товарів ANZ Даніеля Хайнса, попри погіршення економічної перспективи, нафта зберігає стабільну позитивну позицію. Це означає те, що найближчим часом попит на нафту залишається високим.

Індекс долара напередодні знизився на 0,5% до нових мінімумів 2025 року, зробивши сиру нафту дешевшою для покупців інших валют.

"Ослаблення курсу долара протидіє ведмежому ухилу глобального економічного спаду, хоча це здається короткочасним", – сказала старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Курси акцій США, які також впливають на ринок нафти, знову знизилися у вівторок, інвестори обурені підвищенням мит на імпорт і погіршенням настроїв споживачів.

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Крім того, протекціоністська політика президента США Дональда Трампа сколихнула світові ринки. Він запровадив, а потім відтермінував тарифи на основних постачальників нафти – Канаду та Мексику, а також підвищив мита для Китаю, що призвело до заходів у відповідь.

При цьому на вихідних Трамп заявив, що "перехідний період" ймовірний, і відмовився виключити рецесію в США.

Як повідомлялося, днем раніше ціни на нафту зросли, попри занепокоєння щодо потенційної рецесії в США, впливу мит на глобальне зростання та збільшення пропозиції від ОПЕК+.