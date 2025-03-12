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Новини
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Суд обмежив Порошенку час на ознайомлення зі справою про вугілля

Суд обмежив Порошенку час на ознайомлення зі справою про вугілля

Печерський районний суд Києва обмежив терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нині народному депутату Петру Порошенку, якого підозрюють у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Відповідно до ухвали суду, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року.

Йдеться про справу щодо постачання вугілля із тимчасово окупованих територій на 1,5 млрд грн. За версією ДБР, таким чином її організатори сприяли терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".

Зазначається, що ДБР завершило розслідування кримінального провадження ще 2 вересня 2022 року. Тоді ж матеріали справи були передали на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

Нагадаємо, у грудні 2021 року ДБР направило п'ятому президенту Петру Порошенку підозру у державній зраді та сприяння терористичним організаціям у межах справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Зокрема, Порошенка підорюють у тому, щов він діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Також Офіс генпрокурора повідомив ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій.

Ще раніше у цьому ж кримінальному провадженні за матеріалами Служби безпеки України було повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 12 лютого 2025 року ухвалила рішення про запровадження санкцій проти пʼятого президента України, народного депутата та голови партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Президент Володимир підписав відповідний указ.

Автор: 

Порошенко Петро (1795) суд (3320) вугілля (1895) ДБР (493)


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Топ коментарі
+23
3Елена наволоч геть береги попутала 😡
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12.03.2025 11:24
+23
А ті хто не готував країну до війни і хто здав Південь будуть відповідати, чи то не зрада ? чому вони так чипляются за владу.
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12.03.2025 11:34
+22
Зєрмаки заметушились, поспішають. До чого це?
Чи зєрмаки і справді не розуміють, що риючи комусь яму і самі можуть туди потрарити?
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12.03.2025 11:23
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Зєрмаки заметушились, поспішають. До чого це?
Чи зєрмаки і справді не розуміють, що риючи комусь яму і самі можуть туди потрарити?
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12.03.2025 11:23 Відповісти
3Елена наволоч геть береги попутала 😡
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12.03.2025 11:24 Відповісти
Цитата: Зокрема, Порошенка підорюють у тому, Джерело: https://biz.censor.net/n3540666

Оговорка по Фрейду, зелені точно пробують його підорювати ... Але думаю тут вам жаба цицьку й дасть.
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12.03.2025 11:28 Відповісти
А ті хто не готував країну до війни і хто здав Південь будуть відповідати, чи то не зрада ? чому вони так чипляются за владу.
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12.03.2025 11:34 Відповісти
зелені нікчеми і зрадники України.
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12.03.2025 11:39 Відповісти
Так судів в Україні не існує з 2019 року. Ці люди в рясах (бо людьми в суддівських мантіях їх назвати язик не повертається) призначаються татаровим і оголошують тексти вироків, які їм вказує цей татаров. Це не суд, це, це телефонне право. І для зеботні, я не порохобот.
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12.03.2025 12:08 Відповісти
Судів не існує вже дуже давно, ото с тих пір як шкури перестали здирати
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12.03.2025 12:18 Відповісти
Яка реформа - такі і наслідки.
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12.03.2025 13:09 Відповісти
ви справді вірите що до 2019 були?
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12.03.2025 20:12 Відповісти
Так вот кто призывал к кровавым майским шашлычкам .
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12.03.2025 12:19 Відповісти
Наступним кроком повинно бути звинувачення у держзраді керіників, які у 2021му почали купувати єлектроенергію в агрессора й ворога.
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12.03.2025 12:19 Відповісти
А закупка зеленими електрики і асфальту в Білорусі це зрада?
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12.03.2025 12:24 Відповісти
Не маніпулюй кацапе, бо не було тоді ніяких "динири", а були ОРДЛО (окуповані райони Донецької Луганської областей) і вугілля куплялося за гривні в шахтоуправлінь, которі підпорядковувались Україні, податки теж сплачувались до бюджету України.
Кацапе, зі своїми байками йдеш слідом відомого кораблика.
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12.03.2025 13:36 Відповісти
а нагадайте, будь ласка, коли саме територія ЛНР і ДНР стала офіційною територією Россіі , заборона торгівлі з якою діє з 2014року? ?
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12.03.2025 13:42 Відповісти
Читаю справи на пороха від зелених шмарклів і дивуюся... Складається враження, що пуйло у порівнянні з жахливим термінатором-порохом ну просто невинне ягнятко!
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12.03.2025 15:01 Відповісти
мене більше цікавить не типу "фінансування", а з якого *** ціна "Роттердам" та ще й з плюсом?! Хтось вірить що вугілля, офіційно куплене у власних шахт і завезене з окупованих территорій, які поруч, може коштувати так само як купленне в Роттердамі і звідти ж привезене в Україну?
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12.03.2025 20:15 Відповісти

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