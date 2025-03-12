Суд обмежив Порошенку час на ознайомлення зі справою про вугілля

Печерський районний суд Києва обмежив терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нині народному депутату Петру Порошенку, якого підозрюють у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Відповідно до ухвали суду, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року.

Йдеться про справу щодо постачання вугілля із тимчасово окупованих територій на 1,5 млрд грн. За версією ДБР, таким чином її організатори сприяли терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".

Зазначається, що ДБР завершило розслідування кримінального провадження ще 2 вересня 2022 року. Тоді ж матеріали справи були передали на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

Нагадаємо, у грудні 2021 року ДБР направило п'ятому президенту Петру Порошенку підозру у державній зраді та сприяння терористичним організаціям у межах справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Зокрема, Порошенка підорюють у тому, щов він діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Також Офіс генпрокурора повідомив ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій.

Ще раніше у цьому ж кримінальному провадженні за матеріалами Служби безпеки України було повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 12 лютого 2025 року ухвалила рішення про запровадження санкцій проти пʼятого президента України, народного депутата та голови партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Президент Володимир підписав відповідний указ.