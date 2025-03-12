Європейські біржі зросли у відповідь на очікування перемир’я в Україні

Європейські фондові ринки зросли в середу після того, як Україна прийняла пропозицію щодо 30-денного перемир'я з РФ.

Як пише Reuters, загальноєвропейський індекс STOXX 600 вранці зріс на 0,6%, відіграючи частину втрат після падіння на 1,7% у попередній сесії, передає liga.net.

Зазначається, що більшість секторів у складі індексу відкрили торги зростанням. Найбільше зростання продемонстрували європейські банки – їхній індекс піднявся на 1,1%.

Акції Zealand Pharma зросли на 34% після того, як швейцарська фармацевтична компанія Roche уклала угоду про співпрацю з данською біотехнологічною фірмою щодо розробки терапії від ожиріння. Сума угоди може сягнути $5,3 млрд. Акції Roche також зросли на 4%.

Читайте також: Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ослаблення курсу долара

Водночас індекс європейського роздрібного сектору знизився на 2,8%. Виробник одягу Puma обвалилася на 22% – до найнижчого рівня за вісім років після публікації невтішного прогнозу щодо продажів у першому кварталі.

Тим часом увага інвесторів прикута до публікації даних про інфляцію в США. Будь-яке перевищення прогнозованого рівня може посилити побоювання щодо стагфляції в найбільшій економіці світу.

Як повідомлялося, минулого тижня курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі різко підскочили на тлі новин про примирення між президентами України та США та ймовірність швидких мирних переговорів.